Kamoliddin Tojiyev habla abiertamente sobre la derrota ante Neftchi, los rumores de dimisión y el patrocinio

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Kamoliddin Tojiyev habla abiertamente sobre la derrota ante Neftchi, los rumores de dimisión y el patrocinio

El choque central de los octavos de final de la Copa de Uzbekistán en Fergana terminó en decepción para el club de la capital, Pakhtakor. Tras caer 0-1 ante su eterno rival, Neftchi, los «Leones» se despidieron de la competición en octavos. Al finalizar el encuentro, el entrenador del equipo, Kamoliddin Tojiyev respondió detalladamente a las preguntas más incisivas de los periodistas en la rueda de prensa.

Según el técnico, el destino del derbi de hoy se decidió en la única ocasión de gol que se presentó en el campo.

Rumores de dimisión y la «última oportunidad»

Ante las informaciones difundidas en los medios sobre si este partido era la «última oportunidad» para Tojiyev, el entrenador respondió:

  • Relación con la directiva: «No sé de dónde han salido esos rumores, la directiva del club no ha planteado tal cuestión en absoluto;

  • Planes de futuro: Lucharemos con Pakhtakor hasta el final. Tenemos muchos partidos importantes por delante, tanto en la Superliga como en la Liga de Campeones de la AFC. Por ahora, estoy aquí y sigo con el equipo», subrayó.

Jahongir Ortiqxo‘jayev y la situación financiera del club

También se aclararon las preocupaciones sobre los cambios en la directiva de Pakhtakor, los jugadores con salarios altos y las posibles prohibiciones de transferencia de la FIFA:

  • Cuestión del patrocinio: «Por ahora no hay información oficial sobre un cambio en la directiva. Hasta el día de hoy, Jahongir aka Ortiqxo‘jayev sigue siendo el patrocinador del equipo. Nadie ha dicho que dejarán de patrocinar. De momento, todo sigue igual», declaró Kamoliddin Tojiyev.

Cambios forzados, problemas de gol y bajo rendimiento de los legionarios

Se analizaron los problemas tácticos durante el partido y las carencias en la línea de ataque:

  • Dos lesiones en la primera mitad: El calendario del campeonato es muy apretado y el equipo juega cada 3 o 4 días. Los dos cambios forzados en la primera parte afectaron negativamente los planes tácticos;

  • Falta de acierto de los delanteros: «El equipo está jugando bien y creando muchas ocasiones, pero no estamos marcando. Incluso Sardor Sobirxo‘jayev no pudo aprovechar una situación de mano a mano. Los nuevos delanteros extranjeros se están esforzando, pero actualmente nos falta puntería y estamos trabajando seriamente en ello».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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