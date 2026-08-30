Un marinero finlandés construye un yate de energía solar y navega hasta Ibiza

El marinero finlandés Lukas Syoman construyó un yate de 11 metros de eslora propulsado por energía solar en un almacén. Construyó el barco por su cuenta en unos 200 días. Helios 11 Llamado así, el yate está hecho de contrachapado marino y fibra de vidrio, con un peso aproximado de 1,5 toneladas. Así lo informó Lifehacker.

La construcción ligera del barco y su sistema de energía solar le permitieron llegar a Ibiza sin necesidad de repostar combustible.

El techo del yate cuenta con paneles solares instalados. Estos alimentan un sistema de baterías de 48 voltios. En días despejados, los paneles generan hasta 6 kilovatios de energía por hora. Cuando no hay suficiente sol, el barco utiliza las reservas de energía acumuladas.

El yate también dispone de una placa de cocina eléctrica y un pequeño frigorífico, que funcionan con las baterías. Además, se ha instalado una vela auxiliar para navegar con viento favorable y ahorrar energía eléctrica.

Lukas Syoman y su compañero partieron de Finlandia, pasando por Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia hasta llegar a España. Durante el viaje, el yate recorrió canales y aguas abiertas, superando pruebas en diversas condiciones.

Durante el viaje ocurrieron varios incidentes. En una de las ciudades españolas, robaron el bote inflable de la tripulación. Al no encontrar el bote, tuvieron que construir uno nuevo utilizando los materiales que tenían a mano.

Más tarde, alguien lanzó piedras desde un puente a los paneles solares del Helios 11. A pesar de ello, los paneles no sufrieron daños y continuaron generando energía.

Según GreenMe, la distancia total recorrida por el yate fue de aproximadamente 5 700 kilómetros.