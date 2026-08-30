La sorpresa preparada para el Pakhtakor funcionó: el técnico del Neftchi explica los factores de la victoria

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La sorpresa preparada para el Pakhtakor funcionó: el técnico del Neftchi explica los factores de la victoria

En el duelo central de los octavos de final de la Copa de Uzbekistán, el club Neftchi de Ferganá recibió en su estadio a su eterno rival, el Pakhtakor, venciéndolo 1:0 y asegurando su pase a los cuartos de final del torneo. Tras el encuentro, el entrenador principal de los de Ferganá, Islom Ismoilov, participó en la rueda de prensa para detallar los pormenores de esta victoria clave y abordar las situaciones complejas dentro del equipo.

El técnico destacó que este partido tenía una importancia fundamental para el equipo, ya que el Neftchi había perdido dos veces consecutivas en casa ante el Pakhtakor.

Un verdadero coraje frente a la fiebre, el dolor y las lesiones

A pesar de los graves problemas en la plantilla, Islom Ismoilov elogió especialmente el valor demostrado por sus jugadores:

  • Un partido disputado con dolor y gripe: « Muchos de nuestros titulares jugaron a pesar de sufrir fuertes dolores, fiebre y un estado gripal. Aunque actualmente tenemos 7 jugadores de baja, los muchachos lograron la victoria gracias a su verdadera fortaleza y voluntad;

  • La «sorpresa» de Yuldoshev en el centro: La posición de Ibrohimxalil Yuldoshev en el centro respondía a un plan táctico. Para cerrar la peligrosa banda derecha del Pakhtakor, alineamos a nuestros jugadores de banda izquierda simultáneamente. Lamentablemente, Yuldoshev sufrió una contractura muscular al final del primer tiempo;

  • El gol anulado y la polémica del fuera de juego: El entrenador se refirió al gol anulado, señalando que en la repetición televisiva no se apreciaba fuera de juego y que la situación sería analizada a fondo.

«Si ganan es por el alcalde y la plantilla, si pierden es culpa del entrenador»: Reacción a las críticas

En la rueda de prensa, el técnico respondió de forma directa y abierta a las preguntas sobre las críticas, los factores de la victoria y la salida de los especialistas extranjeros del cuerpo técnico:

  • Tres factores clave: «El resultado no es solo mérito del entrenador o del patrocinador. El éxito llega cuando el patrocinio, la financiación, una plantilla sólida y el entrenador se unen. Actualmente, estos tres factores funcionan a la perfección en el Neftchi. En cuanto a las críticas, las tomamos con normalidad;

  • Cambios en el cuerpo técnico: Los entrenadores extranjeros (Juan, Facundo) se marcharon debido a una cláusula contractual tras recibir ofertas de clubes europeos y colombianos, mientras que Gede se despidió por motivos familiares. El equipo no debe depender de personas, sino de una idea y una filosofía. Hoy estoy aquí, mañana me iré, pero el estilo de juego debe permanecer inalterable».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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