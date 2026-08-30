Primera medalla en el Campeonato Mundial: Artur Guliyev gana la plata para Uzbekistán

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Primera medalla en el Campeonato Mundial: Artur Guliyev gana la plata para Uzbekistán

La selección nacional de Uzbekistán ha conseguido su primera medalla en el Campeonato Mundial de piragüismo en aguas tranquilas, celebrado en Poznań, Polonia. En esta competición de alto nivel que reúne a los mejores atletas del mundo, nuestro compatriota demostró una vez más su gran destreza al subir al podio mundial.

Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional (CON), Artur Guliyev, quien compitió en la prueba de canoa individual sobre 200 metros, cruzó la meta en segundo lugar tras una lucha intensa, asegurando la medalla de plata del Campeonato Mundial.

Sprint de 200 metros y el segundo escalón del podio

La final de 200 metros, una de las pruebas más rápidas y reñidas de la competición, se desarrolló de la siguiente manera:

  • Salida fulgurante y lucha: Tras alcanzar una gran velocidad desde los primeros segundos de la carrera de sprint, el atleta uzbeko se dirigió hacia la meta entre los líderes;

  • Llegada de plata: Al cruzar la línea de meta en segundo lugar, Artur Guliyev abrió el medallero de la delegación uzbeka en Poznań y aportó una valiosa medalla de plata al equipo.

La 4ª medalla de Artur Guliyev en campeonatos mundiales

Uzbeko Este éxito del talentoso piragüista confirma una vez más su rica experiencia y su alto nivel en la escena internacional:

  • Una rica colección en campeonatos mundiales: Anteriormente, Artur Guliyev ya contaba con 2 medallas de oro y 1 de bronce en campeonatos mundiales;

  • 4ª medalla mundial: La plata obtenida en Poznań se convierte en la cuarta medalla individual de nuestro compatriota en campeonatos mundiales, consolidando aún más su lugar en la élite mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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