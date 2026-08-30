Victoria aplastante del Inter Miami por 7-1: Messi anota un póker

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Victoria aplastante del Inter Miami por 7-1: Messi anota un póker

Esta mañana, 30 de agosto, hora de Taskent, se disputó el duelo central de la jornada de la MLS en el «Nu Stadium». Tras haber cedido puntos en las últimas fechas, el Inter Miamiorganizó un verdadero festival de goles ante su afición, marcando 7 tantos contra el Montreal para celebrar una contundente victoria por 7-1.

Gracias a este brillante éxito, el club de Miami puso fin de manera espectacular a su racha de cuatro partidos sin ganar en la MLS.

El debut goleador de Casemiro y el imparable póker de Messi

Desde los primeros minutos, el encuentro estuvo marcado por el dominio total de los locales y constantes ataques peligrosos:

  • El primer gol de Casemiro en la MLS: En el minuto 20, la nueva estrella del equipo, el experimentado mediocampista brasileño Casemiro, abrió el marcador tras un pase preciso de Telasco Segovia, celebrando así su debut goleador en la MLS;

  • La respuesta de los visitantes: Aunque el mediocampista del Montreal, Fabian Gerbers, igualó el marcador en el minuto 37 (1-1), la alegría de los visitantes duró poco;

  • El recital personal de Messi: Volviendo a poner a su equipo por delante justo antes del descanso, Lionel Messi se mostró imparable en la segunda mitad, anotando un total de 4 goles (póker). Luis Suárez y Rodrigo De Paul le brindaron asistencias;

  • El broche de oro de Suárez y Shaw: Messi también asistió a su amigo uruguayo Luis Suárez para que este anotara su nombre en el marcador. Uno de los goles finales fue obra del mediocampista estadounidense Alexander Shaw, quien ingresó desde el banquillo.

Situación en la tabla: El Inter Miamientre los líderes

Esta gran victoria fue fundamental para que los dirigidos por Gerardo Martino consolidaran su posición en la tabla:

  • 2.º puesto en la Conferencia Este: Tras 22 partidos, el Inter Miami alcanzó los 42 puntos y se mantiene sólidamente en el 2.º lugar de la Conferencia Este;

  • Montreal en la parte baja: Con 21 puntos, el club canadiense permanece en el último lugar, la 14.ª posición, de la conferencia.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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