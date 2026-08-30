Una estrella del Liverpool se marcha al City: detalles del mega-traspaso de 85 millones

Uno de los acuerdos más inesperados y sonados del mercado de fichajes de verano en la Premier League está a punto de concretarse. El extremo ofensivo del Liverpool, Cody Gakpo, ha tomado su decisión final entre los clubes interesados y ha aceptado continuar su carrera bajo la dirección de Pep Guardiola en Manchester City.

Según informa el prestigioso medio The Athletic , el Tottenham también había mostrado un interés serio por el jugador neerlandés, pero el extremo de 27 años se ha decantado finalmente por el club mancuniano.

85 millones de libras y la condición clave del Liverpool

En estos momentos, la fase decisiva de las negociaciones entre ambos clubes está en marcha:

La generosa oferta del City: La directiva delManchester City ha aceptado pagar 85 millones de libras esterlinas por el traspaso del jugador neerlandés;

La postura de los 'Merseysiders': El Liverpool también está dispuesto a aceptar esta enorme oferta económica, pero impone una condición importante: el traspaso se cerrará en cuanto el club encuentre un sustituto ofensivo para Gakpo;

Beneficio financiero: La venta del jugador, fichado del PSV en diciembre de 2022 por 44 millones de libras incluyendo variables, supondrá para los 'Merseysiders' un beneficio neto casi del doble.

Las estadísticas de Gakpo en Anfield

Durante su etapa en Anfield, Cody Gakpo dejó una huella importante como una de las principales armas ofensivas del equipo: