Lens derrotado fuera de casa, Brest logra el empate en el minuto 95 (Resultados completos)

Varios encuentros de la 2ª jornada del campeonato francés estuvieron llenos de intensidad y resultados inesperados. En uno de los duelos destacados, el Lyon recibió al Le Havre y logró igualar el marcador cerca del final del partido (1:1).

El Lens, aspirante a competiciones europeas, cayó 1:2 en su visita al campo del Estrasburgo, perdiendo puntos importantes.

La voluntad del Lyon y el doblete del Estrasburgo

Los principales enfrentamientos de la jornada fueron dramáticos:

Lyon — Le Havre (1:1): Aunque Samatta adelantó a los visitantes en el minuto 74, el Lyon no se rindió y evitó la derrota gracias a un gol de Openda en el minuto 87. Actualmente, los lioneses suman 4 puntos y luchan por los puestos altos;

Estrasburgo — Lens (2:1): A pesar de que Thauvin abrió el marcador de penalti en el minuto 38, Yassin anotó un doblete en la segunda parte (minutos 48 y 85) para darle a su equipo una victoria remontada;

Brest — Toulouse (2:2): El Brest rescató un empate luchado gracias a un gol de Ajorque en el minuto 90+5.

Ligue 1. Todos los resultados de la 2ª jornada

Resumen de los partidos del 29 de agosto: