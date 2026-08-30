Lens derrotado fuera de casa, Brest logra el empate en el minuto 95 (Resultados completos)
Varios encuentros de la 2ª jornada del campeonato francés estuvieron llenos de intensidad y resultados inesperados. En uno de los duelos destacados, el Lyon recibió al Le Havre y logró igualar el marcador cerca del final del partido (1:1).
El Lens, aspirante a competiciones europeas, cayó 1:2 en su visita al campo del Estrasburgo, perdiendo puntos importantes.
La voluntad del Lyon y el doblete del Estrasburgo
Los principales enfrentamientos de la jornada fueron dramáticos:
Lyon — Le Havre (1:1): Aunque Samatta adelantó a los visitantes en el minuto 74, el Lyon no se rindió y evitó la derrota gracias a un gol de Openda en el minuto 87. Actualmente, los lioneses suman 4 puntos y luchan por los puestos altos;
Estrasburgo — Lens (2:1): A pesar de que Thauvin abrió el marcador de penalti en el minuto 38, Yassin anotó un doblete en la segunda parte (minutos 48 y 85) para darle a su equipo una victoria remontada;
Brest — Toulouse (2:2): El Brest rescató un empate luchado gracias a un gol de Ajorque en el minuto 90+5.
Ligue 1. Todos los resultados de la 2ª jornada
Resumen de los partidos del 29 de agosto:
Lyon (4) — Le Havre (1) — 1:1
Goles: Openda 87 — Samatta 74.
Estrasburgo (3) — Lens (3) — 2:1
Goles: Yassin 48, 85 — Thauvin 38 (penalti).
Brest (2) — Toulouse (2) — 2:2
Goles: Doumbia 18, Ajorque 90+5 — Russell-Rowe 9, Dallinga 62.
Lorient (1) — Troyes (4) — 1:2
Goles: Makengo 51 — Ripart 29 (penalti), Maronnier 38.
Auxerre (0) — Angers (3) — 1:3
Goles: Lasscari 35 — van den Boomen 5, Jibrin 70, El Ouazzani 70.
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