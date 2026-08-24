Nacimiento de castores tras 500 años de silencio

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Nacimiento de castores tras 500 años de silencio

Un suceso que ha sorprendido a los naturalistas se registró en la región de Norfolk, Inglaterra. Aquí, por primera vez en más de 500 años, han nacido castores salvajes.

Los recién nacidos son descendientes de dos castores salvajes que llegaron inesperadamente a la reserva de Pensthorpe, cerca de Fakenham, en diciembre.

Los castores construyeron su madriguera a lo largo del río Wensum y comenzaron a vivir allí. Según los expertos, esta pareja es la primera registrada en Norfolk desde que los castores desaparecieron de Inglaterra a principios del siglo XVI debido a la caza.

¿Cómo llegaron los castores hasta aquí?

Lo más curioso es que aún se desconoce cómo llegaron los castores al río Wensum. Aunque la reintroducción de castores comenzó en algunas regiones de Inglaterra en 2015, la población de castores salvajes más cercana a Norfolk se encuentra en Kent, a más de 200 kilómetros de distancia.

Por ello, algunos suponen que podrían haber sido liberados secretamente por activistas de la conservación. Sin embargo, la reserva de Pensthorpe ha declarado que no apoya tales métodos.

Richard Spowage, director de la reserva, está encantado con la aparición de los castores.

«Es un evento maravilloso», dijo.

Al revisar las imágenes de las cámaras trampa, los expertos notaron primero a una cría de castor. Estaba jugando junto a sus padres, royendo pequeñas ramas y hojas.

Poco tiempo después, la cámara registró otra escena sorprendente: tras la primera cría, apareció una segunda que corría detrás de ella.

Las crías se adaptan a la vida independiente

Con unos tres meses de edad, las crías ya son bastante activas y se están volviendo independientes. Se alimentan de plantas como el sauce y la menta acuática.

Las crías incluso han aprendido a sumergirse en el agua cuando detectan peligro y a golpear la superficie con sus colas para hacer ruido.

El personal de la reserva comentó que habían observado a los castores adultos advertir del peligro con sus colas en el agua. Ahora, una de las crías ha comenzado a repetir el mismo movimiento.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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