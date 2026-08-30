El Inter Miami vence al Montreal, Messi anota cuatro goles

El Inter Miami logró una victoria contundente sobre el Montreal en su último partido de la MLS. En el encuentro disputado en el Nu Stadium, el marcador fue abierto por Casemiro en el minuto 20. Fabian Herbers anotó el único gol del Montreal en el minuto 37. Sin embargo, el Inter Miami mantuvo el control durante el resto del partido: Lionel Messi marcó en los minutos 40, 52, 83 y 90+6, mientras que Luis Suárez anotó en el minuto 80 y Alexander Shaw en el 89 para sellar la goleada.

Los locales generaron más peligro alrededor del área rival durante todo el encuentro. El Inter Miami realizó 18 remates, 12 de ellos a puerta. El Montreal intentó 6 disparos, con 5 aciertos a portería.

Las estadísticas de posesión también favorecieron al Inter Miami. El equipo tuvo un 55 % de posesión, frente al 45 % del Montreal. En cuanto a pases, los locales completaron 591 frente a los 398 de los visitantes. La precisión de pase fue del 91 % y 90 % respectivamente.

En el partido, el Inter Miami cometió 10 faltas y el Montreal 11. Los locales recibieron 1 tarjeta amarilla, mientras que los visitantes recibieron 2. No se mostraron tarjetas rojas. Ambos equipos tuvieron 6 tiros de esquina y no se registraron fueras de juego.