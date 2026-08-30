El dispositivo esperado por los fans de Apple: se presentará el iPhone plegable

Se ha fijado la fecha para la presentación del iPhone plegable que los fans de Apple han esperado durante años. La compañía anunció oficialmente que celebrará un evento el 9 de septiembre dedicado a la presentación de los nuevos iPhone. Se espera que en este mismo evento se muestre el primer smartphone plegable de Apple.

Por ahora, el nombre oficial del dispositivo no se conoce. Sin embargo, los expertos y las publicaciones especializadas sugieren que podría llamarse iPhone Ultra Se espera que el dispositivo tenga una estructura que se abre como un libro.

¿Cómo será el primer iPhone plegable de Apple?

Según la información que circula, el nuevo smartphone tendrá un diseño completamente diferente al de los iPhone normales.

Principales características estimadas:

pantalla externa — 5,5 pulgadas aproximadamente;

pantalla interna abierta — 7,8 pulgadas aproximadamente;

estructura — se abre lateralmente como un libro ;

grosor al abrirse — aproximadamente 4,5 mm ;

protección biométrica — podría incluir Touch ID en lugar de Face ID;

cámaras traseras — se espera un sistema de dos módulos.

La mayor ventaja del nuevo dispositivo podría ser la capacidad de convertir un dispositivo del tamaño de un smartphone en una pantalla grande similar a una tablet al abrirlo.

El precio podría superar los 2 000 $

El precio del iPhone plegable es uno de los temas que más interesa a los fans de Apple.

Según la información actual, el precio inicial del dispositivo podría rondar los 2 000 $ o más . Algunas estimaciones sugieren que las versiones con mayor almacenamiento podrían alcanzar entre 2 500 $ y 3 000 $.

Por ello, se espera que sea uno de los modelos de iPhone más caros en la historia de Apple.

El primer iPhone plegable de Apple podría marcar el inicio de una nueva categoría de productos para la empresa.

¿La pregunta más interesante: cuándo se podrá comprar?

Se espera que Apple presente el dispositivo el 9 de septiembre, pero la fecha de presentación y la fecha de lanzamiento comercial podrían no ser la misma.

Algunos informes indican que, debido a la complejidad de la producción, la venta del iPhone plegable podría comenzar después de la presentación. Apple utilizó un enfoque similar con el iPhone X en 2017.

También hay informes de que el dispositivo podría producirse en cantidades limitadas y lanzarse inicialmente en mercados seleccionados. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

¿Comienza una nueva era para Apple?

En el mercado de los smartphones plegables, Samsung y otros fabricantes han competido durante varios años. Apple, por su parte, ha retrasado mucho su entrada en este segmento.

Ahora, se espera que el primer iPhone plegable de la compañía salga a escena el 9 de septiembre.

Si se confirma la información que circula, los fans de Apple verán no solo un nuevo modelo de iPhone, sino el primer smartphone plegable en la historia de la compañía. La gran pregunta sigue abierta: ¿Podrá Apple cambiar el mercado de los smartphones plegables con un dispositivo cuyo precio supera los 2 000 $?