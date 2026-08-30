Un talento del Real Madrid rumbo a la Premier League: Manuel Ángel, muy cerca del Fulham

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Un talento del Real Madrid rumbo a la Premier League: Manuel Ángel, muy cerca del Fulham

El Real Madrid continúa enviando a sus talentos formados en la cantera hacia la Premier League. Se espera que el talentoso centrocampista español de 22 años, Manuel Ángel, se una próximamente a las filas del Fulham de Londres.

El prestigioso Diario AS informa que las negociaciones entre ambos clubes han entrado en su fase final y que las partes han alcanzado un acuerdo prácticamente total sobre el traspaso.

La estrategia «clásica» del Real y el factor Arbeloa

Este traspaso destaca por varios aspectos importantes:

  • Un porcentaje importante en una futura venta: Al igual que en los traspasos de Gonzalo García y César Palacios, quienes partieron de España hacia Inglaterra, el Real Madrid se reservará un porcentaje significativo de una futura venta de Manuel Ángel.

  • El factor Arbeloa: El papel del entrenador fue decisivo en la elección del joven mediocentro por el equipo londinense. Álvaro Arbeloa, quien defendió los colores del Real Madrid y fue entrenador en las categorías inferiores del club, asumió el mando del Fulham en julio.

Estadísticas y valor de mercado del jugador

Manuel Ángel ha llamado la atención de los expertos gracias a sus brillantes actuaciones en el sistema del gigante madrileño:

  • Trayectoria en el Real Madrid: El futbolista español de 22 años ha jugado principalmente en el Castilla, el filial del Real Madrid, y ha disputado 7 partidos oficiales con el primer equipo.

  • Valor de mercado: El reconocido Transfermarkt estima el valor de mercado actual del joven centrocampista en 5 millones de euros.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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