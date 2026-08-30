Un gatito encontrado en una excavadora se convierte en «empleado» de una obra

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Un gatito encontrado en una excavadora se convierte en «empleado» de una obra

En Ohio, Estados Unidos, unos trabajadores de la construcción rescataron a un pequeño gatito atrapado dentro de una excavadora. El gatito, de pocas semanas de vida, quedó atrapado en la maquinaria pesada y sus maullidos llamaron la atención de los trabajadores, según informó People.

Chase Guello, supervisor de operaciones de RiverReach Construction, escuchó al gatito mientras inspeccionaba la excavadora. Logró sacar al animal tras retirar cuidadosamente los paneles de protección pesados debajo de la máquina.

Los trabajadores buscaron a la madre y a los otros gatitos, pero confirmaron que estaba solo. Tras esto, el equipo de construcción decidió hacerse cargo de él.

El gatito fue llamado Sue, en honor a la marca Komatsu, fabricante de la excavadora donde fue hallado. Por ahora está en acogida temporal, pero se planea que viva con el mecánico de la empresa y lo acompañe al trabajo. Cuando crezca, se convertirá en el «gato de taller» de la compañía.

La historia del gatito se hizo viral rápidamente en las redes sociales. Los videos publicados por la empresa han acumulado millones de visitas. La compañía Komatsu, al enterarse del suceso, le envió a Sue un pequeño casco de protección y un chaleco de seguridad hechos a medida.

De esta manera, el gatito encontrado accidentalmente en una excavadora pasó de ser un visitante inesperado a convertirse en el símbolo más querido del equipo.

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