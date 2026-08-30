MLS: Lewandowski brilla con «gol + asistencia» en el empate del Chicago Fire

El Lumen Field de Estados Unidos fue escenario de un intenso y emocionante partido de la MLS. El club local, Seattle Sounders, recibió a uno de los líderes de la Conferencia Este, Chicago Fire. El encuentro, lleno de acción ofensiva, terminó con un empate 2-2.

El duelo estuvo marcado por la clase de la estrella polaca del Chicago Fire, Robert Lewandowski, y el talento del delantero local, Dejan Joveljić.

Duelo de goleadores: el doblete de Joveljić y la maestría de Lewandowski

El intenso choque en el campo dejó los siguientes momentos destacados:

El liderazgo de Lewandowski: Para el Chicago Fire, el líder del equipo y experimentado goleador polaco, Robert Lewandowski, no solo anotó, sino que también brindó una asistencia a su compañero Maren Haile-Selassie;

La respuesta de Joveljić: El delantero serbio de Seattle Sounders, Dejan Joveljić, marcó los dos goles de los locales, sumando un nuevo e importante doblete a su cuenta personal.

Racha de 10 partidos sin ganar y situación en la tabla

Este empate afectó de manera distinta la posición de ambos equipos en la tabla: