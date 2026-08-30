MLS: Lewandowski brilla con «gol + asistencia» en el empate del Chicago Fire

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MLS: Lewandowski brilla con «gol + asistencia» en el empate del Chicago Fire

El Lumen Field de Estados Unidos fue escenario de un intenso y emocionante partido de la MLS. El club local, Seattle Sounders, recibió a uno de los líderes de la Conferencia Este, Chicago Fire. El encuentro, lleno de acción ofensiva, terminó con un empate 2-2.

El duelo estuvo marcado por la clase de la estrella polaca del Chicago Fire, Robert Lewandowski, y el talento del delantero local, Dejan Joveljić.

Duelo de goleadores: el doblete de Joveljić y la maestría de Lewandowski

El intenso choque en el campo dejó los siguientes momentos destacados:

  • El liderazgo de Lewandowski: Para el Chicago Fire, el líder del equipo y experimentado goleador polaco, Robert Lewandowski, no solo anotó, sino que también brindó una asistencia a su compañero Maren Haile-Selassie;

  • La respuesta de Joveljić: El delantero serbio de Seattle Sounders, Dejan Joveljić, marcó los dos goles de los locales, sumando un nuevo e importante doblete a su cuenta personal.

Racha de 10 partidos sin ganar y situación en la tabla

Este empate afectó de manera distinta la posición de ambos equipos en la tabla:

  • La crisis profunda de Seattle: Los Sounders acumulan 10 partidos consecutivos sin ganar (8 derrotas y 2 empates). Debido a esta mala racha iniciada en mayo, el equipo se mantiene en el puesto 12 de la Conferencia Oeste con 26 puntos tras 21 partidos;

  • El paso firme de Chicago: Chicago Fire extendió su racha invicta a 5 partidos (3 victorias y 2 empates), acumulando 37 puntos y consolidándose en el 3er lugar de la Conferencia Este.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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