Los propietarios de Samsung Galaxy S26 Ultra descontentos con One UI 9 Beta 7

La nueva versión de prueba de la interfaz One UI 9 de Samsung ha provocado fuertes críticas por parte de usuarios e informantes del sector tecnológico. Se ha descubierto que la versión Beta 7, que se está probando en los smartphones insignia Galaxy S26 Ultra, reduce la velocidad general del sistema y la fluidez de las animaciones, lo que preocupa a los propietarios de los dispositivos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el conocido informante Tarun Vats probó el nuevo software en su Galaxy S26 Ultra y reveló graves defectos. Señala que la versión anterior, Beta 6, era la más rápida y fluida lanzada hasta la fecha. Sin embargo, tras instalar la última versión Beta 7, han surgido problemas notables en la interfaz.

Pérdida de fluidez y quejas de los usuarios

Según las observaciones de los expertos, tras la última actualización, se observan retrasos al escribir texto, así como tirones al cambiar entre el panel de notificaciones y los ajustes rápidos. Los micro-tirones en las animaciones del sistema tampoco han pasado desapercibidos para los usuarios. Este problema ha preocupado no solo a Tarun Vats, sino también a otro famoso informante, Ice Universe.

En su declaración, Ice Universe destacó que Samsung tiene la costumbre de degradar indirectamente la calidad del software a medida que se acerca la versión estable. Esta situación genera un descontento legítimo entre los usuarios, ya que siempre se exige un rendimiento perfecto a los smartphones insignia del segmento premium.

Vuelta atrás y acción comunitaria

Tras los inconvenientes surgidos, ambos informantes lograron revertir con éxito sus smartphones Galaxy S26 Ultra de la versión Beta 7 a la anterior Beta 6. Según ellos, tras volver a la versión antigua, los smartphones volvieron a funcionar de manera rápida y perfecta, lo que demuestra que el problema reside precisamente en el nuevo software.

Actualmente, en los foros dedicados a la versión One UI 9 Beta, los usuarios están activos y se animan mutuamente a presentar quejas masivas a la empresa sobre este problema. Tarun Vats abrió un tema especial en el foro comparando las compilaciones Beta 7 (ZZHK) y Beta 6 (ZZHE) e instó a todos los usuarios que experimentan problemas similares a dejar sus comentarios.

Según los expertos, si Samsung no corrige estos errores antes de lanzar la versión oficial y estable de One UI 9, la falta de fluidez en la interfaz podría persistir en la versión final. Esto tendrá inevitablemente un impacto negativo en la experiencia de millones de usuarios de smartphones insignia.