Los propietarios de Samsung Galaxy S26 Ultra descontentos con One UI 9 Beta 7

·3·Tecnología
Los propietarios de Samsung Galaxy S26 Ultra descontentos con One UI 9 Beta 7

La nueva versión de prueba de la interfaz One UI 9 de Samsung ha provocado fuertes críticas por parte de usuarios e informantes del sector tecnológico. Se ha descubierto que la versión Beta 7, que se está probando en los smartphones insignia Galaxy S26 Ultra, reduce la velocidad general del sistema y la fluidez de las animaciones, lo que preocupa a los propietarios de los dispositivos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el conocido informante Tarun Vats probó el nuevo software en su Galaxy S26 Ultra y reveló graves defectos. Señala que la versión anterior, Beta 6, era la más rápida y fluida lanzada hasta la fecha. Sin embargo, tras instalar la última versión Beta 7, han surgido problemas notables en la interfaz.

Pérdida de fluidez y quejas de los usuarios

Según las observaciones de los expertos, tras la última actualización, se observan retrasos al escribir texto, así como tirones al cambiar entre el panel de notificaciones y los ajustes rápidos. Los micro-tirones en las animaciones del sistema tampoco han pasado desapercibidos para los usuarios. Este problema ha preocupado no solo a Tarun Vats, sino también a otro famoso informante, Ice Universe.

En su declaración, Ice Universe destacó que Samsung tiene la costumbre de degradar indirectamente la calidad del software a medida que se acerca la versión estable. Esta situación genera un descontento legítimo entre los usuarios, ya que siempre se exige un rendimiento perfecto a los smartphones insignia del segmento premium.

Vuelta atrás y acción comunitaria

Tras los inconvenientes surgidos, ambos informantes lograron revertir con éxito sus smartphones Galaxy S26 Ultra de la versión Beta 7 a la anterior Beta 6. Según ellos, tras volver a la versión antigua, los smartphones volvieron a funcionar de manera rápida y perfecta, lo que demuestra que el problema reside precisamente en el nuevo software.

Actualmente, en los foros dedicados a la versión One UI 9 Beta, los usuarios están activos y se animan mutuamente a presentar quejas masivas a la empresa sobre este problema. Tarun Vats abrió un tema especial en el foro comparando las compilaciones Beta 7 (ZZHK) y Beta 6 (ZZHE) e instó a todos los usuarios que experimentan problemas similares a dejar sus comentarios.

Según los expertos, si Samsung no corrige estos errores antes de lanzar la versión oficial y estable de One UI 9, la falta de fluidez en la interfaz podría persistir en la versión final. Esto tendrá inevitablemente un impacto negativo en la experiencia de millones de usuarios de smartphones insignia.

SamsungGalaxy S26 UltraOne UI 9TecnologíaSmartphone
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El lanzamiento del Poco X8 5G con batería de 9000 mAh será el 4 de septiembreEl lanzamiento del Poco X8 5G con batería de 9000 mAh será el 4 de septiembreHoy, 12:50El smartphone compacto BlueFox Aura A1 de 4,7 pulgadas sale a la venta en ChinaEl smartphone compacto BlueFox Aura A1 de 4,7 pulgadas sale a la venta en ChinaHoy, 11:54SpaceX solicita el bloqueo del satélite ViasatSpaceX solicita el bloqueo del satélite ViasatHoy, 10:51Toyota sigue a Tesla y elige el gigacasting para el nuevo LexusToyota sigue a Tesla y elige el gigacasting para el nuevo LexusHoy, 10:23El dispositivo esperado por los fans de Apple: se presentará el iPhone plegableEl dispositivo esperado por los fans de Apple: se presentará el iPhone plegableHoy, 08:03TSMC y científicos estadounidenses crean memoria SOT-MRAM para IATSMC y científicos estadounidenses crean memoria SOT-MRAM para IAHoy, 04:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer día
El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer día