Song Yadong revela su plan para noquear a Umar Nurmagomedov

Song Yadong Umar Nurmagomedovha declarado que su victoria en el combate contra él no fue fruto de un golpe de suerte. El luchador chino de MMA afirmó que el plan para noquear a su oponente con un uppercut fue diseñado antes de la pelea.

Yadong destacó que su entrenador, Rudi Hernandez, le dio instrucciones cruciales antes del combate. Esta idea se convirtió en el punto decisivo del enfrentamiento.

Un plan preparado antes del combate

Según Song Yadong, Hernandez le dijo que Nurmagomedovtenía la posibilidad de noquearlo con un uppercut.

« Antes de la pelea, me dijo: “Puedes noquearlo con un uppercut”. Esa idea no salió de mi cabeza y busqué precisamente ese golpe. »

De esta manera, uno de los puntos débiles potenciales del oponente fue identificado antes de que el luchador subiera al octágono.

El uppercut se practicó específicamente

Yadong señaló que el equipo no se limitó a trabajar solo el golpeo durante la preparación.

Practicaron simultáneamente:

combinaciones de uppercuts;

la defensa contra los intentos de derribo del oponente;

la ejecución precisa del golpe dentro de una combinación;

posibles escenarios de combate

en numerosas ocasiones.

« Practicamos mucho el uppercut y la defensa contra la lucha. »

Esto demuestra que la táctica de Yadong no fue fruto del azar.

La idea del entrenador fue decisiva

Yadong destacó el papel de su entrenador Rudi Hernandez. Según él, el entrenador le enseñó a usar el uppercut no como un golpe aislado, sino como parte de una combinación.

« Hernandez me enseñó a lanzar el uppercut dentro de una combinación ideal. »

Por lo tanto, detrás del episodio decisivo del combate contra Nurmagomedov hay semanas de preparación y un plan táctico preciso.

El plan funcionó contra Nurmagomedov

En MMA, un solo golpe puede cambiar el destino de una pelea. Pero el uso de ese golpe en el momento justo y en la combinación adecuada suele ser el resultado de una larga preparación.

La declaración de Song Yadong lo confirma: no subió al octágono contra Nurmagomedov con la simple intención de ganar, sino con un plan táctico minuciosamente elaborado.

Lo más interesante es que la idea sugerida por el entrenador antes del combate « puedes noquear con un uppercut » se hizo realidad posteriormente.