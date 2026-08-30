Song Yadong revela su plan para noquear a Umar Nurmagomedov

·7·Deportes
Song Yadong revela su plan para noquear a Umar Nurmagomedov

Song Yadong Umar Nurmagomedovha declarado que su victoria en el combate contra él no fue fruto de un golpe de suerte. El luchador chino de MMA afirmó que el plan para noquear a su oponente con un uppercut fue diseñado antes de la pelea.

Yadong destacó que su entrenador, Rudi Hernandez, le dio instrucciones cruciales antes del combate. Esta idea se convirtió en el punto decisivo del enfrentamiento.

Un plan preparado antes del combate

Según Song Yadong, Hernandez le dijo que Nurmagomedovtenía la posibilidad de noquearlo con un uppercut.

« Antes de la pelea, me dijo: “Puedes noquearlo con un uppercut”. Esa idea no salió de mi cabeza y busqué precisamente ese golpe. »

De esta manera, uno de los puntos débiles potenciales del oponente fue identificado antes de que el luchador subiera al octágono.

El uppercut se practicó específicamente

Yadong señaló que el equipo no se limitó a trabajar solo el golpeo durante la preparación.

Practicaron simultáneamente:

  • combinaciones de uppercuts;

  • la defensa contra los intentos de derribo del oponente;

  • la ejecución precisa del golpe dentro de una combinación;

  • posibles escenarios de combate

en numerosas ocasiones.

« Practicamos mucho el uppercut y la defensa contra la lucha. »

Esto demuestra que la táctica de Yadong no fue fruto del azar.

La idea del entrenador fue decisiva

Yadong destacó el papel de su entrenador Rudi Hernandez. Según él, el entrenador le enseñó a usar el uppercut no como un golpe aislado, sino como parte de una combinación.

« Hernandez me enseñó a lanzar el uppercut dentro de una combinación ideal. »

Por lo tanto, detrás del episodio decisivo del combate contra Nurmagomedov hay semanas de preparación y un plan táctico preciso.

El plan funcionó contra Nurmagomedov

En MMA, un solo golpe puede cambiar el destino de una pelea. Pero el uso de ese golpe en el momento justo y en la combinación adecuada suele ser el resultado de una larga preparación.

La declaración de Song Yadong lo confirma: no subió al octágono contra Nurmagomedov con la simple intención de ganar, sino con un plan táctico minuciosamente elaborado.

Lo más interesante es que la idea sugerida por el entrenador antes del combate « puedes noquear con un uppercut » se hizo realidad posteriormente.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Islam Makhachev reacciona al terrible KO de Umar NurmagomedovIslam Makhachev reacciona al terrible KO de Umar NurmagomedovHoy, 12:27Lionel Messi anota cuatro goles contra Montreal y establece un nuevo récord en la MLSLionel Messi anota cuatro goles contra Montreal y establece un nuevo récord en la MLSHoy, 11:32El Atlético gana en Sevilla y se coloca líder de La LigaEl Atlético gana en Sevilla y se coloca líder de La LigaHoy, 07:58Victoria aplastante del Inter Miami por 7-1: Messi anota un pókerVictoria aplastante del Inter Miami por 7-1: Messi anota un pókerHoy, 07:56¡El Barcelona vende a Héctor Fort a la Real Sociedad, pero con una condición importante!¡El Barcelona vende a Héctor Fort a la Real Sociedad, pero con una condición importante!Hoy, 07:49El Inter Miami vence al Montreal, Messi anota cuatro golesEl Inter Miami vence al Montreal, Messi anota cuatro golesHoy, 07:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)