Drama total: Itauma a la lona, Hrgović se convierte en el primer campeón

En el evento celebrado en Londres Queensberry la gran velada de boxeo de la promotora fue testigo de uno de los enfrentamientos más dramáticos y sensacionales del año en la categoría de peso pesado. En el combate estelar, el invicto prodigio británico de 21 años, Moses Itauma, y el experimentado croata de 34 años, Filip Hrgović, se enfrentaron por el título vacante y prestigioso del cinturón mundial de la IBF en el ring.

Tras dominar los primeros asaltos y enviar a su oponente a la lona, el joven Itauma cometió un grave error táctico en los últimos rounds, provocando una verdadera sensación en el ring.

Del knockdown en el 2º round al error en el 8º

La intensidad del combate fue alta desde los primeros segundos y el duelo se desarrolló de la siguiente manera:

El inicio fulgurante de Itauma: El boxeador británico de 21 años comenzó el combate muy activo, enviando a su oponente a la lona en el 2º round bajo una lluvia de golpes potentes;

Velocidad y dominio: Itauma dominó en velocidad, conectando varios golpes precisos y peligrosos al mentón de Hrgović, pero el experimentado boxeador croata resistió la intensa presión;

El error fatal: En el último minuto del 8º round, Itauma lanzó una serie de ataques prolongados para intentar finalizar el combate antes de tiempo, agotando toda su energía. Hrgović, tras resistir, comenzó a inclinar la balanza a su favor.

Capitulación en el 9º round y el abandono

En el noveno asalto, la iniciativa pasó completamente al lado de Filip Hrgović:

El británico sin fuerzas: Totalmente agotado, Itauma no podía levantar los brazos, perdiendo el equilibrio y apoyándose en las cuerdas;

La decisión de la esquina: Mientras el árbitro se preparaba para detener el combate, la esquina de Moses Itauma lanzó la toalla blanca al ring. El árbitro detuvo el duelo — resultado oficial: 9º round, 2 minutos 27 segundos, victoria de Filip Hrgović por KO ;

Récord histórico: Gracias a esta victoria, Filip Hrgović obtuvo el cinturón de peso pesado de la IBF, grabando su nombre en la historia como el primer campeón mundial en la historia de Croacia .

«Estaba perdiendo cada round»: la sincera confesión de Hrgović

Tras sobrevivir a los golpes pesados para alcanzar este éxito histórico, Hrgović no ocultó su asombro en la entrevista sobre el ring: