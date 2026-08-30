El lanzamiento del Poco X8 5G con batería de 9000 mAh será el 4 de septiembre

Según informa Ixbt.com, Poco ha anunciado la fecha de presentación oficial de su nuevo smartphone Poco X8 5G. Se espera que el estreno del dispositivo tenga lugar el 4 de septiembre de este año a las 12:00, hora local. Las ventas del smartphone comenzarán inicialmente en el mercado indio a través de la plataforma Flipkart. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los primeros teasers presentados por la compañía también revelaron la apariencia del nuevo gadget. Según estos, el dispositivo se presenta en una carcasa de color naranja brillante, ilustrado con un fondo de montañas. Esto sugiere que el fabricante ha diseñado este modelo para usuarios con un estilo de vida activo.

Una batería con más de tres días de autonomía

El aspecto más importante y destacable de este smartphone es su batería de gran capacidad. El modelo Poco X8 5G viene equipado con una batería de 9000 mAh. El fabricante afirma que esta cifra permite que el dispositivo funcione de manera estable hasta 3,2 días sin necesidad de recarga adicional.

La empresa está promocionando activamente esta capacidad de autonomía extrema bajo el lema Power Maxxing. Se espera que este paso sea la continuación lógica de la estrategia a largo plazo de la marca Poco para introducir baterías de alta capacidad en el segmento de smartphones 5G asequibles.

Por ahora, los demás detalles técnicos del nuevo smartphone se mantienen en secreto. En particular, se espera que la información sobre su procesador, las características de la pantalla, las capacidades de la cámara y la tecnología de carga rápida se aclaren cerca de la fecha de presentación oficial.