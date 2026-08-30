El smartphone compacto BlueFox Aura A1 de 4,7 pulgadas sale a la venta en China

En un mercado dominado por teléfonos cada vez más grandes, se ha presentado un dispositivo único que atrae la atención de los compradores. Según ixbt.com, la empresa Bluefox ha lanzado en el mercado chino el smartphone BlueFox Aura A1, diseñado para ser manejado con una sola mano y pensado para quienes no prefieren las pantallas grandes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este innovador dispositivo pesa solo 150 gramos y su parte trasera de cristal esmerilado se ofrece en colores blanco, negro y rosa. Una de las características principales del dispositivo es su pantalla LCD de calidad de 4,7 pulgadas con una resolución de 1600×720 píxeles, una frecuencia de 90 Hz y un brillo máximo de 600 nit.

Capacidades modernas en un cuerpo compacto

El hardware del dispositivo se basa en el procesador de ocho núcleos MediaTek Helio G100, que ofrece a los usuarios un alto rendimiento. Dependiendo de la versión, el smartphone cuenta con 8 o 12 GB de RAM LPDDR4X y 128 o 256 GB de almacenamiento flash UFS 2.2. Además, se incluye una ranura independiente para tarjetas de memoria TF de hasta 2 TB para quienes deseen ampliar el almacenamiento.

A pesar de sus pequeñas dimensiones, los fabricantes han prestado especial atención al sistema de refrigeración. El smartphone cuenta con una cámara de vapor de 1900 mm² que evita el sobrecalentamiento. Para garantizar la autonomía, se ha seleccionado una batería de 3500 mAh que admite una carga rápida de 18 W.

Características de la cámara y del software

En cuanto a la óptica, la cámara principal del dispositivo cuenta con un sensor OV64B40 de 64 megapíxeles, mientras que la cámara frontal permite tomar fotos con una resolución de 16 megapíxeles. El nuevo smartphone funciona con el sistema operativo especial FoxOS basado en Android 16, perfectamente optimizado para su uso con una sola mano.

El software y el hardware del dispositivo incluyen la función Dynamic Island, la ejecución simultánea de dos aplicaciones, grabación de llamadas, así como comodidades como NFC y puerto infrarrojo. Para mayor seguridad, se ha instalado un escáner de huellas dactilares en el panel lateral, y el cuerpo cuenta con un botón físico inteligente dedicado para activar funciones rápidas.

Según los precios en el mercado chino, la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento cuesta 1399 yuanes. La versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento se vende por 1699 yuanes.