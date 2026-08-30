Un canterano del Barcelona ficha por la Real Sociedad

El club español FC Barcelona se ha despedido de su joven defensa Héctor Fort, traspasándolo a la Real Sociedad. Este movimiento es un paso más para el club catalán en su objetivo de mantener el equilibrio financiero. Así lo informa Goal.com señala. informa.

Según la información difundida por Goal.com, el importe del traspaso ronda los 8 millones de euros. El jugador de 20 años, formado en la academia de La Masia, ha firmado un contrato de larga duración por cinco años con el club vasco, hasta 2031.

Detalles del traspaso y garantías futuras

La Real Sociedad mostró gran actividad en los últimos días del mercado de fichajes, superando al Borussia Dortmund para hacerse con los servicios del defensa. Héctor Fort ya presenció desde la grada la victoria de su nuevo equipo ante el Espanyol en la liga española.

A pesar de ello, la directiva del FC Barcelona incluyó una cláusula de recompra de 20 millones de euros en el acuerdo pensando en el futuro. Asimismo, los catalanes se reservaron un porcentaje de una futura venta del jugador. Fort pasó la temporada pasada cedido en el Elche.

Un duro golpe emocional para Lamine Yamal

Este traspaso ha supuesto una pérdida emocional importante para la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal . Según el periodista español Jota Jordi, Yamal y Fort eran muy amigos, y su relación podía considerarse fraternal.

Según la fuente, la marcha de su amigo cercano está afectando al estado de ánimo de Yamal. Anteriormente, la frustración del jugador tras ser sustituido en el partido contra el Elche ya había generado comentarios.

Sin embargo, el entrenador Hansi Flick aclaró la situación, explicando que el descontento de Yamal no se debía a problemas en el equipo, sino a unas pequeñas molestias físicas y dolor de cabeza. El técnico recordó que el jugador acababa de volver a los entrenamientos tras tres semanas de parón.

La limpieza de la plantilla continúa en el club catalán con el fin de mejorar la situación financiera. La salida de Héctor Fort marca el fin de una etapa de una década, y se espera que otros jóvenes talentos abandonen el club en los próximos días.