Un emoji, mil significados: Merab reacciona al KO de Umar

En el combate estelar del evento UFC Fight Night 286 celebrado en Shanghái, China, el luchador local Song Yadong sorprendió al mundo de las MMA al noquear a Umar Nurmagomedoven el segundo asalto. Tras esta victoria sensacional, el ex campeón de UFC y eterno rival de Nurmagomedov, Merab Dvalishvili no permaneció indiferente.

El artista marcial georgiano captó la atención de fans y medios con una reacción breve pero cargada de significado bajo el video del impactante KO.

El emoji de «ojos»: el comentario misterioso de Dvalishvili

Merab Dvalishvili dejó un comentario en la sección de videos del KO sin palabras, usando solo el emoji « » (ojos muy abiertos) :

Intriga e ironía: Los fans interpretan esta reacción como una señal de que Merab seguía de cerca la derrota de Umar y quedó asombrado por el resultado;

Viejas cuentas: Recordemos que Umar Nurmagomedov sufrió la primera derrota oficial de su carrera en un combate por el título contra Merab Dvalishvili, tras una polémica decisión de los jueces.

Situación en la división y posibles enfrentamientos

Esta reacción de Dvalishvili calienta aún más la carrera por el título en la categoría de peso gallo: