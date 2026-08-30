Islam Makhachev reacciona al terrible KO de Umar Nurmagomedov

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Islam Makhachev reacciona al terrible KO de Umar Nurmagomedov

En el combate estelar del UFC Fight Night 286 celebrado en Shanghái, China, la sorprendente derrota por KO de Umar Nurmagomedov ante la estrella local Song Yadong ha causado un gran revuelo en el mundo de las MMA. Tras esta inesperada derrota, el campeón de la UFC y líder del equipo Nurmagomedov, Islam Makhachev, se pronunció en redes sociales para brindar apoyo a su compañero de equipo.

Makhachev destacó que este tipo de pruebas son parte del camino de todo luchador y que Umar regresará aún más fuerte.

«Las pruebas son parte del camino hacia la meta»: el sincero apoyo de Makhachev

El poseedor del cinturón de la UFC publicó una foto de su compañero en su perfil con el siguiente mensaje:

  • Destino y pruebas: «Aceptamos lo que el destino nos tiene preparado. Hay muchas pruebas en el camino hacia la meta, pero estoy seguro de que las superarás, hermano», escribió Islam Makhachev;

  • Una noche difícil en Shanghái: Recordemos que, Umar Nurmagomedov cayó en el octágono tras un golpe fulminante de Song Yadong en el segundo asalto del combate principal, sufriendo la primera derrota antes del límite de su carrera.

El camino y las estadísticas de Umar Nurmagomedov en la UFC

El luchador ruso de 30 años se mantuvo invicto durante mucho tiempo en la división de peso ligero, consolidándose como uno de los principales candidatos al título:

  • Carrera profesional: Umar Nurmagomedov comenzó su carrera en las MMAen 2016 y compite bajo la bandera de la UFC desde 2021;

  • Resultados en el octágono: Hasta la fecha, en la liga más importante del mundo, ha registrado 8 victorias y 2 derrotas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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