Umar Nurmagomedov se dirige a sus fans tras un terrible nocaut

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Umar Nurmagomedov se dirige a sus fans tras un terrible nocaut

Acogido por la ciudad china de Shanghái, UFC Fight Night 286 en el combate estelar del torneo, tras ser noqueado en un duelo encarnizado contra la estrella local Song Yadong, Umar Nurmagomedov rompió el silencio unas horas después. Aceptando la primera derrota antes del límite de su carrera profesional, el luchador ruso expresó su gratitud a todos sus seguidores a través de las redes sociales y demostró que no está mentalmente derrotado.

El atleta declaró que su estado de salud es bueno y prometió regresar al octágono más fuerte tras aprender de sus errores.

« Gracias a quienes se preocuparon por mí » : Nurmagomedovy sus primeras confesiones

Umar Nurmagomedov dejó una declaración breve y significativa en su página oficial de redes sociales:

  • Sobre su salud: « Estoy bien. Muchas gracias a todos los que escriben para preguntar por mí;

  • Errores y plan de regreso: Trabajaré en mis errores y volveré más fuerte», escribió el luchador de 30 años.

Dominio en el 1er asalto y giro inesperado

El combate en Shanghái estuvo lleno de eventos dramáticos:

  • Los primeros 5 minutos: Umar Nurmagomedov había ganado el primer asalto según las tarjetas de los tres jueces;

  • Choque de cabezas y corte: Antes de la situación decisiva, una colisión accidental provocó un corte serio sobre el ojo derecho de Song Yadong, dejando el rostro del luchador chino cubierto de sangre;

  • El golpe relámpago del segundo asalto: A pesar de la situación compleja, Song Yadong sorprendió a Umar en un contraataque durante el segundo asalto y se llevó la victoria con un nocaut inesperado. Como dato, Umar solo había perdido el año pasado Merab Dvalishvilien una pelea por el título mediante una decisión controvertida de los jueces, y nunca había sido noqueado en su carrera.

Song Yadong apunta al cinturón: ¿El ganador de Dvalishvili y Yan es el siguiente?

Celebrando su segunda victoria consecutiva antes del límite, la estrella china reveló sus próximos planes:

  • Objetivo principal — el cinturón: Song Yadong expresó su intención de disputar su próximo combate contra el ganador del duelo por el título entre Merab Dvalishvili y Petr Yan;

  • La trilogía en UFC 333: Esta esperada trilogía entre Dvalishvili y Yan tendrá lugar este año el 24 de octubre en el torneo UFC 333 en Abu Dabi. que concluirá.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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