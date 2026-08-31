Casados con objetos inanimados: la historia de «matrimonios» extraños (fotos)

En el mundo, algunas personas afirman tener fuertes vínculos emocionales no con seres humanos, sino con diversos objetos y estructuras. Este estado se describe como una atracción romántica o emocional hacia un objeto. A continuación, se presentan algunas de las historias más famosas de este tipo.

Erika LaBrie y la Torre Eiffel

En 2007, la arquera estadounidense Erika LaBrie celebró una ceremonia de boda simbólica con la Torre Eiffel en París. Expresó un fuerte vínculo emocional con la torre y posteriormente adoptó el nombre de Erika Eiffel. Este matrimonio no tiene validez legal.

Merivone Rocha Moraes y un muñeco de trapo

La brasileña Merivone Rocha Moraes se hizo famosa en 2021 por celebrar una boda simbólica con un muñeco grande llamado Marcelo, hecho por su madre. Tuvo una boda, una fiesta e incluso una «luna de miel» con Marcelo. Más tarde, circularon videos en redes sociales sobre su «familia». Hay informes de que la mujer «casada» con el muñeco afirmó haber dado a luz a trillizos, contando su historia de embarazo.

Aaron Chervenak y su smartphone

El director Aaron Chervenak, de Los Ángeles, celebró una boda simbólica con su smartphone el 20 de mayo de 2016 en la Little Vegas Chapel de Las Vegas. En la ceremonia, fue declarado casado con su «smartphone», un evento inusual que él mismo grabó en video.

Pascale Sellick y su edredón

La artista británica Pascale Sellick celebró una boda simbólica con su edredón en 2019. Describió a su edredón como la «relación» más cercana y confiable de su vida, afirmando que siempre estaba ahí para consolarla. La ceremonia tuvo lugar en Exeter y contó con unos 120 invitados.

Cabe señalar que la mayoría de estos «matrimonios» no son uniones legales, sino ceremonias personales o simbólicas. La propia Erika Eiffel destacó que su relación con la Torre Eiffel no es reconocida como un matrimonio legal.