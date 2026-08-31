Casados con objetos inanimados: la historia de «matrimonios» extraños (fotos)

·50·Mundo
Casados con objetos inanimados: la historia de «matrimonios» extraños (fotos)

En el mundo, algunas personas afirman tener fuertes vínculos emocionales no con seres humanos, sino con diversos objetos y estructuras. Este estado se describe como una atracción romántica o emocional hacia un objeto. A continuación, se presentan algunas de las historias más famosas de este tipo.

Erika LaBrie y la Torre Eiffel

En 2007, la arquera estadounidense Erika LaBrie celebró una ceremonia de boda simbólica con la Torre Eiffel en París. Expresó un fuerte vínculo emocional con la torre y posteriormente adoptó el nombre de Erika Eiffel. Este matrimonio no tiene validez legal.

Una mujer abrazando y besando los pilares metálicos de la Torre Eiffel.

Merivone Rocha Moraes y un muñeco de trapo

La brasileña Merivone Rocha Moraes se hizo famosa en 2021 por celebrar una boda simbólica con un muñeco grande llamado Marcelo, hecho por su madre. Tuvo una boda, una fiesta e incluso una «luna de miel» con Marcelo. Más tarde, circularon videos en redes sociales sobre su «familia». Hay informes de que la mujer «casada» con el muñeco afirmó haber dado a luz a trillizos, contando su historia de embarazo.

Ceremonia de boda con un muñeco de trapo y una escena que ilustra un «parto» en el hospital.

Aaron Chervenak y su smartphone

El director Aaron Chervenak, de Los Ángeles, celebró una boda simbólica con su smartphone el 20 de mayo de 2016 en la Little Vegas Chapel de Las Vegas. En la ceremonia, fue declarado casado con su «smartphone», un evento inusual que él mismo grabó en video.

Un hombre sin esmoquin sosteniendo un smartphone con un anillo de bodas en el dedo.

Pascale Sellick y su edredón

La artista británica Pascale Sellick celebró una boda simbólica con su edredón en 2019. Describió a su edredón como la «relación» más cercana y confiable de su vida, afirmando que siempre estaba ahí para consolarla. La ceremonia tuvo lugar en Exeter y contó con unos 120 invitados.

Una mujer de cabello azul sentada sobre un edredón con estampado de corazones, abrazándolo.

Cabe señalar que la mayoría de estos «matrimonios» no son uniones legales, sino ceremonias personales o simbólicas. La propia Erika Eiffel destacó que su relación con la Torre Eiffel no es reconocida como un matrimonio legal.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En Suecia, 7 turistas se encuentran en una situación inesperada en una escalera mecánica (vídeo)En Suecia, 7 turistas se encuentran en una situación inesperada en una escalera mecánica (vídeo)Hoy, 04:21¿Cuándo podría tener lugar una reunión entre Putin, Trump y Zelenski? Se revela la condición única¿Cuándo podría tener lugar una reunión entre Putin, Trump y Zelenski? Se revela la condición únicaAyer, 23:04EE. UU. rechaza el plan de Arabia Saudita contra los hutíesEE. UU. rechaza el plan de Arabia Saudita contra los hutíesAyer, 22:58Uzbekistán y Bielorrusia amplían la cooperación militar: detalles de las negociaciones en MinskUzbekistán y Bielorrusia amplían la cooperación militar: detalles de las negociaciones en MinskAyer, 22:55Un ferry vuelca frente a las costas de Chipre: hay víctimasUn ferry vuelca frente a las costas de Chipre: hay víctimasAyer, 19:48Khamenei lanza un importante llamamiento a los países musulmanesKhamenei lanza un importante llamamiento a los países musulmanesAyer, 19:47
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público