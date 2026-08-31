El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra falla en la prueba de durabilidad

El conocido bloguero JerryRigEverything ha sometido a los últimos smartphones plegables de Samsung a sus rigurosas pruebas de resistencia. Según ixbt.com, mientras que el Galaxy Z Fold8 demostró su robustez, el modelo Fold8 Ultra, con un diseño más premium, falló inesperadamente. Este es el primer caso de este tipo entre los dispositivos plegables de Samsung lanzados en los últimos años. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

La parte principal de la prueba consistió, como siempre, en intentar doblar el dispositivo en la dirección opuesta a su apertura normal. La avanzada bisagra de los smartphones plegables modernos suele estar diseñada para resistir tales movimientos. Aunque el dispositivo superó esta presión en el primer intento, ocurrió un incidente inesperado durante el segundo.

Resultado inesperado en la prueba de durabilidad

Resulta que, aunque el chasis no se dobló, la pantalla interna del smartphone no pudo soportar tal presión mecánica. Como resultado, la pantalla se apagó y dejó de funcionar. Según los expertos, es difícil determinar la causa exacta del fallo, pero la prueba previa con arena podría haber influido.

Asimismo, se examinaron otros aspectos del dispositivo. En particular, la protección de la pantalla interna, uno de los problemas principales de los teléfonos plegables, fue analizada. Como en la mayoría de estos dispositivos, la pantalla principal del Fold8 Ultra está cubierta por una película plástica especial, confirmando una vez más que es muy fácil de rayar.

Esta situación está generando un amplio debate entre los entusiastas de la tecnología y los expertos. Aunque los fabricantes se esfuerzan por mejorar la durabilidad de sus dispositivos cada año, las pruebas en condiciones extremas siguen revelando puntos débiles. Un resultado así era especialmente inesperado para un buque insignia con el prefijo Ultra y un precio elevado.

Por el momento, Samsung no ha emitido una declaración oficial sobre estos resultados. Sin embargo, este tipo de pruebas son sin duda un paso importante para mejorar la tecnología de las pantallas plegables y aumentar su resistencia. Para los usuarios, esto significa que deben ser aún más cuidadosos al utilizar dispositivos tan costosos.