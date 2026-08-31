Urozov juega todo el partido en Kazán: el Rubin vence al Dinamo

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Urozov juega todo el partido en Kazán: el Rubin vence al Dinamo

En el marco de la 6ª jornada de la Premier League rusa, el Rubin Kazán recibió al Dinamo Majachkalá en su estadio. El intenso encuentro disputado en el «Ak Bars Arena» terminó con una brillante y merecida victoria de los locales por 3:1.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, un detalle importante es que el joven y sólido defensa de nuestra selección nacional, Jahongir Urozov, fue titular con el Rubin y completó los 90 minutos de juego con gran seguridad hasta el pitido final.

Festival de goles en la segunda parte y drama final

Tras una primera mitad sin goles, la segunda parte estuvo llena de situaciones de peligro:

  • Apertura del marcador: En el minuto 62, Rozikov, jugador del Rubin, anotó para adelantar a los de Kazán;

  • Penalti y empate: En el minuto 73, Miro transformó un penalti a favor del Dinamo, igualando el marcador 1:1;

  • Sentencia de Jukic y Jocic: Los locales aumentaron la presión y volvieron a adelantarse en el minuto 87 gracias a un gol de Jukic. Ya en el tiempo añadido, en el minuto 90+5, Jocic marcó el tercer tanto, cerrando el resultado definitivo.

Situación en la tabla

Esta victoria deja la clasificación de la RPL de la siguiente manera:

  • «Rubin»: Suma 9 puntos y se coloca en la 8ª posición del campeonato;

  • «Dinamo Majachkalá»: Se mantiene en el 7º puesto con 10 puntos.

Ficha del partido

  • Premier League rusa. 6ª jornada

  • «Rubin» — «Dinamo Majachkalá» 3:1

  • Goles: Rozikov (62), Jukic (87), Jocic (90+5) — Miro (73, pen).

  • «Rubin»: Jahongir Urozov disputó los 90 minutos completos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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