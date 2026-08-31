Super gol de Shomurodov: Empate dramático entre Başakşehir y Kasımpaşa
En el derbi de Estambul correspondiente a la 3ª jornada de la Süper Lig turca, el Başakşehir recibió al Kasımpaşa en su estadio. El encuentro, intenso y muy disputado, terminó con un empate 1-1.
En este partido, la atención de los aficionados uzbekos se centró en Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, quienes fueron titulares.
El gol del minuto 18 y la actuación de nuestros legionarios
El partido estuvo marcado por los siguientes eventos clave:
El gol de Shomurodov: Ya en el minuto 18, Eldor Shomurodov mostró su calidad al marcar y poner al Başakşehir por delante en el marcador;
La sustitución de Fayzullayev: El talentoso extremo Abbosbek Fayzullayev estuvo activo en la primera parte, pero por decisión técnica al descanso, fue sustituido por Sari;
Shomurodov jugó los 90 minutos: Eldor disputó el partido completo y fue el eje central de los ataques de su equipo;
El gol del empate visitante: En el minuto 81, Diabate igualó el marcador para el Kasımpaşa (1-1), privando a los locales de una victoria crucial.
Situación en la tabla
Tras este empate, la posición de los equipos en la tabla de la Süper Lig es la siguiente:
Başakşehir: Suma 4 puntos y se sitúa en la 7ª posición del campeonato;
Kasımpaşa: Ocupa la 6ª plaza con 5 puntos.
Ficha del partido y alineaciones
Süper Lig turca. 3ª jornada
Başakşehir — Kasımpaşa 1:1
Goles: Shomurodov (18') — Diabate (81').
Başakşehir: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen (Ergun, 64'), Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev (Sari, 46'), Bozok (Selke, 73').
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