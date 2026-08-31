En el derbi de Estambul correspondiente a la 3ª jornada de la Süper Lig turca, el Başakşehir recibió al Kasımpaşa en su estadio. El encuentro, intenso y muy disputado, terminó con un empate 1-1.

En este partido, la atención de los aficionados uzbekos se centró en Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, quienes fueron titulares.

El gol del minuto 18 y la actuación de nuestros legionarios

El partido estuvo marcado por los siguientes eventos clave:

El gol de Shomurodov: Ya en el minuto 18, Eldor Shomurodov mostró su calidad al marcar y poner al Başakşehir por delante en el marcador;

La sustitución de Fayzullayev: El talentoso extremo Abbosbek Fayzullayev estuvo activo en la primera parte, pero por decisión técnica al descanso, fue sustituido por Sari;

Shomurodov jugó los 90 minutos: Eldor disputó el partido completo y fue el eje central de los ataques de su equipo;

El gol del empate visitante: En el minuto 81, Diabate igualó el marcador para el Kasımpaşa (1-1), privando a los locales de una victoria crucial.

Situación en la tabla

Tras este empate, la posición de los equipos en la tabla de la Süper Lig es la siguiente:

Başakşehir: Suma 4 puntos y se sitúa en la 7ª posición del campeonato;

Kasımpaşa: Ocupa la 6ª plaza con 5 puntos.

Ficha del partido y alineaciones