En Suecia, 7 turistas se encuentran en una situación inesperada en una escalera mecánica (vídeo)

Un vídeo que muestra a 7 turistas en Suecia intentando subir por una escalera mecánica en la dirección equivocada se ha vuelto viral en las redes sociales.

Según los informes, las mujeres intentaron subir contra el sentido de la marcha durante unos 10 minutos.

Se informa que un transeúnte les ayudó posteriormente indicándoles la escalera mecánica correcta.

El incidente provocó diversas bromas y comentarios en las redes sociales.