100% de efectividad para el Inter: detalles del partido Cagliari - Inter

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100% de efectividad para el Inter: detalles del partido Cagliari - Inter

En el marco de la 2ª jornada de la Serie A, el Inter de Milán visitó el campo del Cagliari. En un encuentro marcado por la intensidad y la lucha constante, los visitantes lograron una victoria mínima de 1:0, sumando tres puntos valiosos.

El único gol que decidió el destino del partido se marcó en los primeros minutos.

Gol en el minuto 9 y defensa sólida

Los acontecimientos principales del partido se desarrollaron de la siguiente manera:

  • El gol tempranero de Çalhanoğlu: Ya en el minuto 9, el centrocampista de los «nerazzurri», Hakan Çalhanoğlu, acertó a portería para abrir el marcador (0:1);

  • La táctica y rotación de Chivu: El entrenador Cristian Chivu dio entrada en la segunda parte a jugadores como Jones, Zieliński, Thuram y Stones, logrando mantener el resultado y controlar el ritmo del juego;

  • Portería a cero: La defensa del Inter neutralizó con solvencia los contraataques del Cagliari, manteniendo su portería imbatida.

El Inter lidera la Serie A con 6 puntos

Este éxito afectó la posición de los equipos en la tabla de la siguiente manera:

  • Inicio al 100%: Tras ganar su segundo partido de la temporada, el Inter suma 6 puntos y se coloca como líder del campeonato italiano;

  • La situación del Cagliari: Tras la derrota en casa, el equipo sardo ocupa la 13ª posición con 3 puntos.

Ficha técnica y alineaciones

  • Serie A. 2ª jornada

  • Cagliari — Inter 0:1

  • Gol: Çalhanoğlu (9).

  • Cagliari: Caprile, Obert, Camejo, Deiola, Zé Pedro, Winks, Romano, Maldini (Borrelli, 78), Fazzini (Fadera, 57), Adopo, Mendi (Kevin, 57).

  • Inter: J. Martínez, Bastoni, Akanji (Stones, 68), Pavard, Dimarco, Sučić (Jones, 65), Çalhanoğlu (Zieliński, 65), Barella, Henrique (Bisseck, 81), Esposito (Thuram, 65), Lautaro Martínez.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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