El Xiaomi 14 Pro recibe una nueva batería de mayor capacidad

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El Xiaomi 14 Pro recibe una nueva batería de mayor capacidad

Xiaomi está ampliando su programa oficial de modernización de baterías para sus antiguos smartphones insignia. Según ixbt.com, el siguiente modelo es el Xiaomi 14 Pro, que recibirá una nueva batería de 5140 mAh en lugar de la original de 4880 mAh. Esto aumentará la reserva de energía del dispositivo y prolongará su vida útil. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta iniciativa es fundamentalmente diferente del simple proceso de sustitución de una batería desgastada. Xiaomi distingue estrictamente entre el servicio de mantenimiento habitual y el proceso oficial de instalación de una batería de mayor capacidad denominado Battery Upgrade. En el primer caso, se instala una batería con la capacidad inicial, mientras que en la segunda opción, los indicadores mejoran significativamente.

El alcance del programa de modernización se está expandiendo

Actualmente, la empresa ofrece con éxito este tipo de servicio de modernización para ciertos dispositivos de la serie Xiaomi 13. En particular, según informa ixbt.com, es posible aumentar la batería del Xiaomi 13 de 4500 mAh a 4850 mAh, la del Xiaomi 13 Pro de 4820 mAh a 5361 mAh, y la del buque insignia Xiaomi 13 Ultra de 5000 mAh a 5500 mAh. El aumento de los indicadores en estos modelos es de aproximadamente un 8-11%.

La nueva batería preparada para el modelo Xiaomi 14 Pro tiene una capacidad típica de 5140 mAh y una capacidad nominal de 5000 mAh. Aunque el aumento de la capacidad nominal de 260 mAh, o aproximadamente un 5% respecto al original, no parece una gran diferencia, tendrá un impacto positivo en la autonomía real del dispositivo al sustituir el componente desgastado.

Plazos de implementación

Según los planes iniciales, Xiaomi anunció en junio de este año que el programa de actualización de baterías para los modelos Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Pro se lanzaría en el cuarto trimestre de 2026. Actualmente, las especificaciones técnicas y los parámetros de la nueva batería se han descubierto y analizado directamente en el código del sistema operativo HyperOS.

Este paso permite a los propietarios de dispositivos insignia prolongar la vida útil de su smartphone y mejorar la comodidad diaria sin necesidad de cambiarlo por uno nuevo. Xiaomi sigue adelante con su política de soporte de software y hardware a largo plazo para sus usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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