Físicos observan por primera vez el efecto Magnus en la luz

Un grupo internacional de investigadores ha observado por primera vez el análogo óptico del efecto Magnus a nivel de un ion único. Según ixbt.com, durante el estudio de la interacción entre una radiación láser fuertemente enfocada y un átomo individual, se midió en la práctica un fenómeno predicho teóricamente, lo cual es crucial para el futuro desarrollo de computadoras cuánticas de alta precisión. Así lo informa Ixbt.com.

El efecto Magnus, bien conocido en los cursos de física clásica, se manifiesta en la curvatura de la trayectoria de vuelo de una pelota en rotación. Esto provoca una desviación lateral debido a las fuerzas que actúan alrededor del objeto. Aunque la existencia de un análogo óptico había sido predicha teóricamente, su observación directa a nivel atómico no se había logrado hasta ahora. El nuevo experimento permitió confirmar estas teorías en la práctica.

Proceso experimental y resultados obtenidos

Durante el experimento, los científicos utilizaron un ion de calcio-40 mantenido casi inmóvil mediante una trampa electromagnética. Se dirigió hacia él un haz láser fuertemente enfocado con una longitud de onda de 729 nanómetro, desplazando el haz gradualmente respecto al ion. El ion actuó como un sensor microscópico para determinar la estructura del campo de luz.

Los investigadores midieron la probabilidad de transición entre los diferentes estados cuánticos del ion según su posición respecto al haz de luz. Resultó que el punto de interacción máxima no coincidía con el punto esperado basado en la distribución de la intensidad lumínica. El desplazamiento observado para dos transiciones cuánticas diferentes fue de 240 y 463 nanómetro respectivamente, lo que coincide casi perfectamente con los cálculos teóricos.

Importancia para las tecnologías cuánticas

La aparición de este fenómeno está relacionada con la compleja estructura electromagnética de la luz fuertemente enfocada. En tales condiciones de enfoque, la componente longitudinal del campo eléctrico y las variaciones espaciales de la polarización juegan un papel decisivo. En los modelos de láser simples, estos factores suelen ignorarse.

Para las computadoras cuánticas, la importancia práctica de este descubrimiento es grande. En los procesadores cuánticos de iones, los láseres controlan el estado de los qubits individuales. Los desplazamientos espaciales y la falta de homogeneidad de la polarización acoplan el estado cuántico interno del ion con su movimiento, lo que puede introducir errores adicionales durante la ejecución de operaciones.

Al mismo tiempo, los científicos creen que este efecto podría abrir nuevas oportunidades. En el futuro, se contempla utilizar estas fuerzas ópticas para mejorar la interacción entre qubits iónicos y realizar operaciones cuánticas más complejas. El experimento actual ha logrado establecer un mapa detallado de la compleja interacción entre la luz y el átomo.