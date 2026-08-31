Kapadze habla sobre la victoria ante Nasaf, los objetivos y los trofeos

En el duelo central de los octavos de final de la Copa de Uzbekistán, el club Navbahor de Namangan derrotó al equipo Nasaf de Qarshi por 1-0, avanzando a los cuartos de final del torneo. Tras esta dramática victoria, el entrenador de los «halcones» Temur Kapadze participó en la conferencia de prensa, donde abordó detalladamente los objetivos del equipo, la situación en la tabla y los planes a futuro.

El entrenador comenzó la rueda de prensa felicitando a nuestros compatriotas por el Día de la Independencia, destacando que esta victoria fue un regalo maravilloso para los aficionados.

«Este partido valía una semifinal»: Rivales y el camino en la Copa

Temur Kapadze compartió sus opiniones sobre la eliminación de los favoritos y la competitividad en la Copa:

«Una prueba difícil contra Nasaf»: «En mi opinión, este partido valía una semifinal. Se enfrentaron dos equipos fuertes y competitivos de la liga. La Copa era la única oportunidad para Nasaf, por lo que jugamos bajo mucha presión y emoción. Logramos sentenciar al final», declaró Kapadze;

«La eliminación de Pakhtakor y Nasaf»: «Por supuesto, que estos grandes clubes queden fuera es, en cierto sentido, una ventaja para las siguientes rondas. Pero no hay equipos fáciles en la Copa; sin importar quién nos toque en el sorteo, lucharemos hasta el final».

Objetivos de la directiva, campeonato y 30 años de espera

El entrenador habló abiertamente sobre las metas establecidas y las posibilidades de ganar el título:

«Maximalismo y objetivos con el gobernador regional»: «Aunque no se han impuesto objetivos estrictos, tanto la directiva como yo somos maximalistas y odiamos perder. Vine principalmente para hacer felices a los aficionados»;

«Las medallas de oro esperadas por 30 años»: «Aún no hemos hecho nada, solo vencimos al siguiente rival. No debemos caer en la euforia. Han pasado 30 años desde que Navbahor fue campeón. Si ganamos tanto la Copa como el campeonato a fin de año, será un resultado histórico inmenso».

«Deficiencias defensivas y la academia del Ajax»:

Kapadze también respondió preguntas sobre el juego colectivo y la infraestructura del club: