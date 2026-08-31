Mourinho explica el verdadero fútbol a los aficionados tras el partido contra el Málaga

El Real Madrid goleó 4-0 al Málaga en el estadio Santiago Bernabéu durante la 3ª jornada de La Liga. Tras el encuentro, el técnico madridista José Mourinho participó en una rueda de prensa donde analizó el juego de su equipo, el control táctico y la filosofía del verdadero fútbol que los aficionados deben entender.

El experimentado entrenador destacó que la bajada de ritmo en la segunda parte, tras los goles tempraneros, fue una decisión táctica planificada.

«Cada vez que acelerábamos, podíamos marcar»: Segunda parte y control

José Mourinho evaluó el control del partido y los movimientos de la línea defensiva de la siguiente manera:

Ritmo de juego y control: «La segunda parte consistió en controlar el juego y mantener un ritmo más bajo. El Málaga parecía controlar el balón con calma, pero se notaba que podíamos marcar uno o dos goles más cada vez que acelerábamos», declaró el técnico;

Portería a cero y el arte de defender: «Nuestro objetivo principal era no encajar goles. No siempre se puede jugar al ataque de forma agresiva. Debemos saber defender con solidez cuando el rival sube».

El repliegue de Vinícius y la filosofía de «un equipo»

Mourinho enfatizó la importancia de la disciplina colectiva para las estrellas del equipo:

El sacrificio de Vinícius: «Si los aficionados entendieran lo que es el fútbol de alto nivel, deberían disfrutar también del trabajo defensivo de la segunda parte. Hoy vimos a un equipo real que también trabaja en defensa. Vinícius regresó para ayudar en defensa tras perder el balón»;

Espíritu de equipo: «El fútbol no es solo disfrutar de goles bonitos. Es muy importante que los aficionados vuelvan a casa con la firme convicción de que somos un equipo».

10 goles en 3 partidos y la importancia de las victorias por 1-0

Al hablar de las estadísticas de goles de la temporada, el técnico reveló el secreto de la efectividad: