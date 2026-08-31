EE. UU. ataca la isla iraní de Larak: surge un nuevo peligro (video)

La situación en Oriente Medio se ha vuelto a tensar. El ejército estadounidense ha atacado dos lanzamisiles situados en la isla iraní de Larak, cerca del estratégico estrecho de Ormuz. Este ha sido el primer ataque conocido de Washington en territorio iraní desde finales de julio.

Teherán respondió tras el ataque. Irán anunció que había lanzado misiles no contra Israel o instalaciones en el Golfo Pérsico, sino contra bases que albergan a militares estadounidenses en Jordania. Así, tras varias semanas de relativa calma, la confrontación militar directa entre EE. UU. e Irán se ha intensificado.

¿Qué ocurrió en la isla de Larak?

Según un funcionario estadounidense, el ejército de EE. UU. tuvo como objetivo dos lanzamisiles en la isla de Larak.

Según la interpretación de Washington, estos lanzadores podrían haber sido utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para preparar misiles destinados a minar el estrecho de Ormuz.

La parte estadounidense justificó esta acción como una medida para prevenir una amenaza a la seguridad de la navegación en esta vía marítima estratégica.

¿Qué dijo la parte iraní?

La agencia iraní Fars informó de que se produjeron explosiones cerca de la isla de Larak. Más tarde, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó que el ataque había tenido lugar.

Las autoridades iraníes declararon que hubo muertos y heridos entre militares y civiles tras el ataque.

Algunos medios iraníes han dado cifras precisas sobre el número de víctimas. Sin embargo, debido a que los informes iniciales difieren, estas cifras deben tratarse con precaución.

¿Cómo respondió Irán a EE. UU.?

Tras el ataque a la isla de Larak, Irán anunció el inicio de medidas de represalia contra instalaciones militares estadounidenses.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que se atacaron dos bases con militares estadounidenses en Jordania. Jordania declaró que ocho de los misiles que entraron en su espacio aéreo fueron interceptados por la defensa aérea.

Estos eventos han demostrado que la confrontación entre EE. UU. e Irán podría volver a una fase militar abierta.

¿Por qué es importante la situación en torno al estrecho de Ormuz?

La isla de Larak no es solo un punto geográfico. Está situada cerca del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz se considera una vía marítima de importancia estratégica para la energía mundial. Por tanto, cualquier acción militar en esta zona puede afectar no solo a las relaciones entre EE. UU. e Irán, sino también al mercado del petróleo y al transporte marítimo internacional. Según Reuters, tras esta nueva escalada, el precio del petróleo Brent superó los 90 dólares.

¿Cuál es el objetivo principal de Washington?

EE. UU. interpreta el ataque no como una nueva operación militar a gran escala, sino como una acción limitada y dirigida.

El argumento principal de Washington es eliminar la posibilidad de que Irán coloque minas marinas en el estrecho de Ormuz y proteger la navegación en una vía fluvial internacional crucial.

Sin embargo, Teherán no acepta esta posición y califica las acciones estadounidenses de agresión.

¿Hacia dónde va la situación ahora?

El ataque a la isla de Larak puede parecer a primera vista una operación militar limitada. Pero los ataques de represalia iraníes contra instalaciones estadounidenses en Jordania han complicado aún más la situación.

El principal peligro actual entre las partes es que una cadena de ataques limitados se convierta en un conflicto militar más amplio.

En particular, cualquier nueva acción en torno al estrecho de Ormuz podría afectar al suministro de petróleo, al comercio internacional y a la seguridad regional. Por ello, el ataque a la isla de Larak no se considera solo un ataque a una instalación militar, sino una nueva etapa de tensión entre EE. UU. e Irán.