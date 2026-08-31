Specialized presenta su nueva bicicleta eléctrica Turbo Vado

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Specialized presenta su nueva bicicleta eléctrica Turbo Vado

El mercado del transporte urbano moderno se ha enriquecido con un nuevo desarrollo avanzado. Según ixbt.com, la reconocida marca Specialized ha presentado su bicicleta eléctrica urbana más reciente y tecnológicamente perfecta: el modelo Turbo Vado 6.0 IGH. Este vehículo destaca no solo por sus potentes especificaciones técnicas, sino también por sus funciones innovadoras que garantizan la seguridad y comodidad del conductor. Así lo informa Ixbt.com informa sobre esto.

Tecnologías inteligentes y sistema de seguridad

El nuevo modelo está equipado con los sistemas electrónicos más modernos para brindar la máxima comodidad al conductor en la carretera. En el manillar se ha instalado una práctica pantalla táctil de 2,2 pulgadas, que facilita enormemente la gestión de las funciones principales. Además, junto a la pantalla hay un soporte especial Quad Lock, que permite fijar un smartphone compatible y cargarlo de forma inalámbrica.

También se ha prestado especial atención a la seguridad. Un radar Garmin integrado en el cuadro advierte a tiempo sobre los vehículos que se acercan por detrás. Como protección antirrobo adicional, se ha implementado la compatibilidad con el servicio Apple Find My, lo que permite a los propietarios controlar constantemente la ubicación del vehículo.

Motor potente y autonomía impresionante

En cuanto a capacidades técnicas, la Specialized Turbo Vado 6.0 IGH se ha convertido en una de las líderes de su clase. El dispositivo está equipado con un motor central Specialized 3.1 con un par motor de 100 N·m. Esto facilita significativamente la subida de pendientes pronunciadas y el desplazamiento rápido por las concurridas calles de la ciudad.

Para viajes de larga distancia, la bicicleta cuenta con una batería de 840 Wh de capacidad. Esta potencia permite recorrer largas distancias con una sola carga, haciendo que los viajes fuera de la ciudad o los desplazamientos diarios al trabajo sean más cómodos.

Transmisión innovadora y comodidad

Una de las características clave del modelo es su transmisión automática Enviolo Automatic. En lugar de los cambios convencionales, utiliza un buje planetario que varía la relación de marchas de forma continua en un rango del 380%. La transmisión de potencia se realiza mediante una correa de carbono Gates, que prácticamente no requiere mantenimiento y funciona de forma mucho más silenciosa que una cadena convencional.

En la parte delantera cuenta con una horquilla de suspensión RockShox con 90 mm de recorrido, además de una tija de sillín con amortiguación. De fábrica, el dispositivo viene equipado con guardabarros delantero y trasero, así como dos portaequipajes. Este completo equipamiento ha afectado al peso, situando el peso total de la bicicleta eléctrica en 32,45 kg.

Con estas características de alta tecnología, el precio del modelo Specialized Turbo Vado 6.0 IGH en el mercado europeo es de 7900 euros. Este precio significa que el dispositivo pertenece al segmento premium y ofrece las soluciones más avanzadas para los desplazamientos diarios.

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Abror Shuhratov
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