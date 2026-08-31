Song Yadong expresa una opinión contundente sobre Umar Nurmagomedov

·16·Deportes
Song Yadong expresa una opinión contundente sobre Umar Nurmagomedov

El luchador chino de la UFC Song Yadong, en el evento UFC Fight Night 286 celebrado en Shanghái, Umar Nurmagomedov compartió sus emociones tras su victoria sobre él.

Para Yadong, esta victoria tiene un significado especial. Destacó que, Nurmagomedov era considerado por muchos antes del combate como un futuro campeón.

«Es el mejor momento de mi vida»

Tras el combate, Song Yadong expresó su gran alegría por la victoria.

«Me siento increíble. Es el mejor momento de mi vida».

El luchador chino también destacó los puntos fuertes de Nurmagomedov.

Según sus palabras, las habilidades de grappling del deportista ruso son de alto nivel y muchos lo veían como uno de los principales aspirantes al título de campeón.

«Todos lo consideraban el mejor luchador»

Yadong también recordó las altas expectativas puestas en su oponente.

Señaló que:

  • Nurmagomedov era reconocido como un luchador poderoso;

  • su grappling estaba muy bien valorado;

  • muchos lo consideraban un futuro campeón;

  • pero el resultado del combate fue a favor de Yadong.

«Su grappling es muy fuerte, muchos lo veían como un futuro campeón. ¿Vieron lo que pasó? Lo noqueé».

Una victoria importante para Yadong

Umar Nurmagomedov la victoria obtenida sobre él fue un resultado clave en la carrera de Song Yadong.

Especialmente, el hecho de que el combate terminara por nocaut hizo que la victoria del deportista chino fuera aún más impresionante.

Las declaraciones de Yadong tras el combate demuestran que no solo está satisfecho con la victoria, sino también muy orgulloso de haber derrotado a un oponente tan valorado.

Nuevos objetivos para Yadong

La victoria sobre Nurmagomedov podría abrir nuevas oportunidades para el luchador chino.

El propio Yadong calificó este resultado como uno de los momentos más brillantes de su carrera.

Song Yadong dijo sentirse «increíble» tras el combate en Shanghái y reiteró haber noqueado a Umar Nurmagomedov, a quien muchos consideraban un aspirante al título.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Azizyan revela los detalles detrás del combate de Guskov contra AnkalayevAzizyan revela los detalles detrás del combate de Guskov contra AnkalayevHoy, 09:12Bobur Qurbonov derrotado tras un combate completo (vídeo)Bobur Qurbonov derrotado tras un combate completo (vídeo)Hoy, 09:06Mujibillo Tursunov venció a un boxeador ruso en YakutskMujibillo Tursunov venció a un boxeador ruso en YakutskHoy, 08:59Mourinho explica el verdadero fútbol a los aficionados tras el partido contra el MálagaMourinho explica el verdadero fútbol a los aficionados tras el partido contra el MálagaHoy, 08:53Resultado sorpresa en España: Valencia goleado a domicilioResultado sorpresa en España: Valencia goleado a domicilioHoy, 05:44El Mónaco derrota al Marsella y se coloca líder en FranciaEl Mónaco derrota al Marsella y se coloca líder en FranciaHoy, 05:42
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)