El luchador chino de la UFC Song Yadong, en el evento UFC Fight Night 286 celebrado en Shanghái, Umar Nurmagomedov compartió sus emociones tras su victoria sobre él.

Para Yadong, esta victoria tiene un significado especial. Destacó que, Nurmagomedov era considerado por muchos antes del combate como un futuro campeón.

«Es el mejor momento de mi vida»

Tras el combate, Song Yadong expresó su gran alegría por la victoria.

«Me siento increíble. Es el mejor momento de mi vida».

El luchador chino también destacó los puntos fuertes de Nurmagomedov.

Según sus palabras, las habilidades de grappling del deportista ruso son de alto nivel y muchos lo veían como uno de los principales aspirantes al título de campeón.

«Todos lo consideraban el mejor luchador»

Yadong también recordó las altas expectativas puestas en su oponente.

Señaló que:

Nurmagomedov era reconocido como un luchador poderoso;

su grappling estaba muy bien valorado;

muchos lo consideraban un futuro campeón;

pero el resultado del combate fue a favor de Yadong.

«Su grappling es muy fuerte, muchos lo veían como un futuro campeón. ¿Vieron lo que pasó? Lo noqueé».

Una victoria importante para Yadong

Umar Nurmagomedov la victoria obtenida sobre él fue un resultado clave en la carrera de Song Yadong.

Especialmente, el hecho de que el combate terminara por nocaut hizo que la victoria del deportista chino fuera aún más impresionante.

Las declaraciones de Yadong tras el combate demuestran que no solo está satisfecho con la victoria, sino también muy orgulloso de haber derrotado a un oponente tan valorado.

Nuevos objetivos para Yadong

La victoria sobre Nurmagomedov podría abrir nuevas oportunidades para el luchador chino.

El propio Yadong calificó este resultado como uno de los momentos más brillantes de su carrera.

Song Yadong dijo sentirse «increíble» tras el combate en Shanghái y reiteró haber noqueado a Umar Nurmagomedov, a quien muchos consideraban un aspirante al título.