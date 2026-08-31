Azizyan revela los detalles detrás del combate de Guskov contra Ankalayev

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Azizyan revela los detalles detrás del combate de Guskov contra Ankalayev

Gor Azizyan, entrenador de Bogdan Guskov (« Tsarevich »), quien representa a nuestro país en la categoría de peso semipesado de la UFC, hizo una declaración contundente y abierta sobre el combate de su pupilo contra Magomed Ankalayev. En una entrevista con Sport24, el reconocido especialista subrayó que, a pesar del nocaut técnico en el 5.º asalto, Bogdan no debería avergonzarse de esta derrota, sino sentirse orgulloso.

Cabe recordar que Guskov, clasificado en el puesto 10, aceptó con poco tiempo de aviso (short notice) un combate de 5 asaltos contra Ankalayev, el contendiente número 1 de la división.

«Arriesgó cuando todos tenían miedo»: las duras palabras de Azizyan

Gor Azizyan expresó lo siguiente sobre el heroísmo de Guskov y los eventos durante la pelea:

  • El coraje que salvó a la liga: «Conocemos las razones de la derrota, pero no puedo revelarlas ahora. Cuando recibes un golpe inesperado durante la pelea, todo el plan cambia. Bogdan, siendo el número 10, tomó riesgos cuando todos evitaban a Ankalayev. Ganó un buen dinero y renovó su contrato. Incluso la UFC le debe algo, porque salvó a la promoción de una situación difícil. Hizo una pelea digna de la que no tiene por qué avergonzarse», dijo el entrenador.

  • ¿Por qué no funcionó el brazo derecho?: Se señaló que Bogdan tuvo ciertos problemas físicos durante la pelea, que la técnica de estrangulamiento y los golpes principales con el brazo derecho no salieron según lo planeado, pero que lo toman con calma.

«Ankalayev debería haber mostrado algo en lugar de solo buscar el suelo»

El entrenador respondió enérgicamente a las críticas de que Bogdan debería haber arriesgado más:

  • No teníamos nada que perder: «En realidad, quien tenía que arriesgar era Ankalayev. Nosotros no teníamos nada que perder. Por eso, cuando los golpes de pie de Magomed no funcionaron, inmediatamente se lanzó a las piernas para intentar llevar la pelea al suelo»;

  • Objeción al peleador número 1: «Felicitamos a Magomed, conectó un golpe preciso y después de eso la pelea tomó otro rumbo. Pero el contendiente número 1 debía demostrar verdadera maestría en lugar de simplemente quedarse en el suelo del octágono», concluyó Azizyan.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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