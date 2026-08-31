Bobur Qurbonov derrotado tras un combate completo (vídeo)
El uzbeko el boxeador Bobur Qurbonov disputó su último combate en el ring profesional. Nuestro compatriota se enfrentó a Ilnar Ishimbayev.
El esperado enfrentamiento duró todo el tiempo reglamentario y el ganador no se decidió por KO o KO técnico, sino por decisión de los jueces .
Qurbonov completó el combate
El duelo entre Bobur Qurbonov e Ilnar Ishimbayev se desarrolló durante todos los asaltos programados.
Al final del combate, los jueces sumaron las tarjetas y otorgaron la victoria a Ishimbayev.
Resultado:
Boxeador
Resultado
Bobur Qurbonov
Derrota
Ilnar Ishimbayev
Victoria
Resultado del combate
Decisión de los jueces
Duración del combate
Asaltos completos
Ganador decidido por puntos
Durante el combate, ambos boxeadores demostraron sus habilidades. Sin embargo, en la puntuación final, Ishimbayev fue considerado superior por los jueces.
Bobur Qurbonov aguantó hasta el final, pero la decisión de los jueces no fue a su favor.
Un nuevo combate espera ahora a Qurbonov
Tras esta derrota, la tarea principal para Bobur Qurbonov es analizar sus errores y prepararse para el próximo enfrentamiento.
En el boxeo profesional, una derrota no significa el fin de la carrera. Al contrario, le da al deportista la oportunidad de redimirse en su próximo combate.
Bobur Qurbonov perdió por puntos ante Ilnar Ishimbayev en un combate de larga duración.
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