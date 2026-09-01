Lamine Yamal establece un nuevo récord en el fútbol europeo

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha marcado un hito histórico en el partido contra el Rayo Vallecano, superando el récord de las cinco grandes ligas europeas. Según Goal.com, el extremo de 19 años ha superado los inicios de estrellas mundiales como Kylian Mbappé y Erling Haaland gracias a su extraordinario rendimiento. Así lo informa Goal.com .

En la contundente victoria por 5-2 ante el Rayo Vallecano, Yamal anotó un doblete, elevando su cuenta de goles oficiales con el club catalán a 51. Con este logro, se convierte en el jugador más joven en la historia de las cinco grandes ligas europeas en alcanzar la cifra de 50 goles. El departamento de prensa del club confirmó que alcanzó este hito a los 19 años y 49 días.

Un nuevo líder en la carrera por los récords

La estadística de Yamal asombra al mundo del fútbol, ya que ha dejado atrás a los delanteros más potentes del fútbol moderno. Anteriormente, este récord pertenecía a la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. El delantero francés marcó su gol número 50 a los 19 años y 241 días, mientras que el goleador del Manchester City, Erling Haaland, alcanzó esta cifra a los 20 años y 196 días.

Además, las leyendas del FC Barcelona también han sido superadas por el joven español en este aspecto. Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, marcó su gol 50 con los azulgranas a los 21 años, mientras que otra leyenda del club, Josep Escolà, logró este resultado a los 20 años. La velocidad goleadora de Yamal demuestra no solo su talento, sino también su consistencia.

Una noche inolvidable y goles memorables

En el duelo contra el Rayo Vallecano, Yamal demostró todo su talento. En el minuto 21, recortó desde la banda derecha hacia el centro y envió el balón a la escuadra con la zurda para abrir el marcador. Este disparo recordó a los aficionados los goles de Lionel Messi. Al final del encuentro, aprovechó otra oportunidad para sellar la victoria.

Según los expertos, el nivel de juego de Lamine Yamal augura que alcanzará cotas aún más altas en el futuro. Cada una de sus acciones con el Barcelona no solo asegura el éxito del equipo, sino que escribe nuevas páginas en la historia del fútbol mundial.