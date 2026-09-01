Chelsea y Manchester City negocian el traspaso de Enzo Fernández

Dos clubes de primer nivel de la Premier League, Chelsea y Manchester City, han iniciado negociaciones activas sobre el traspaso del centrocampista Enzo Fernández. Según informa Goal.com, el valor de este acuerdo podría alcanzar los 135 millones de euros y las partes están discutiendo cuidadosamente los términos financieros. Así lo informa Goal.com.

Según los informes, el propio jugador argentino ha dado su visto bueno personal a este traspaso y ha manifestado su disposición a continuar su carrera en las filas del Manchester City. El talentoso centrocampista, nacido en 2001, se había convertido en una de las figuras clave de su actual equipo.

Carrera y logros de Enzo Fernández

Enzo Fernández se unió al Chelsea procedente del club portugués Benfica en enero de 2023. En aquel entonces, el club londinense desembolsó 121 millones de euros por su traspaso. Con la camiseta del Chelsea, ha disputado un total de 169 partidos y ha marcado 31 goles.

Tras haber destacado en los enfrentamientos entre los equipos de París y Londres, el jugador logró ganar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Conference League durante su carrera a nivel de clubes. Sus movimientos en el campo y su capacidad para dirigir el juego parecen haber llamado la atención de Pep Guardiola.

Con un éxito inmenso también en el ámbito internacional, Enzo ganó la Copa del Mundo de 2022 con la selección argentina. Además, participó en la final del Mundial de 2026, demostrando ser uno de los jugadores fundamentales de su selección nacional.

Si este traspaso se concreta, se convertirá en uno de los acuerdos más importantes en la historia del fútbol inglés. Aunque todavía no ha habido una declaración oficial por parte de ambos clubes, el ritmo intenso de las negociaciones sugiere una alta probabilidad de acuerdo.