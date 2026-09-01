Victoria histórica: Uzbekistán se consagra campeón mundial de remo por primera vez

Los uzbekos Shahzod Nurmatov y Sobir Safaroliyev lograron un resultado histórico en el campeonato mundial de remo. En la competición celebrada en Ámsterdam, en la prueba de doble scull ligero — LM2x — se llevaron la medalla de oro. Así lo informó el Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán.

Los atletas uzbekos superaron a los representantes de Alemania y Estados Unidos en la final, asegurando el primer lugar. Los alemanes ganaron la plata y los estadounidenses se llevaron el bronce.

Esta victoria marca la primera medalla de oro obtenida por Uzbekistán en la historia de los campeonatos mundiales de remo en categoría absoluta.

Shahzod Nurmatov y Sobir Safaroliyev dedicaron su histórica victoria al 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán.