Un muerto durante un festival con 21 toros en México (video)

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Un muerto durante un festival con 21 toros en México (video)

Un hombre de 29 años falleció durante el encierro anual «Huamantlada» en Huamantla, estado de Tlaxcala, México. Otras nueve personas resultaron heridas tras soltar a 21 toros de lidia por las calles, informó "Incidentia".

Detalles del incidente

Durante el festival, 21 toros de lidia con un peso de entre 400 y 500 kilogramos fueron soltados por las calles. Los animales fueron liberados simultáneamente en varias calles y direcciones. Según la fuente, este es el primer caso con resultado de muerte en la «Huamantlada» en los últimos ocho años.

Los videos del lugar muestran situaciones caóticas: personas huyendo de los toros, espectadores subidos a las barreras y una persona herida tendida en el suelo.

Víctima y heridos

El fallecido de 29 años era originario del municipio de Huamantla. Según la Secretaría de Salud del estado, el hombre cayó mientras intentaba escapar del toro, tras lo cual el animal lo atacó. Como consecuencia de una cornada, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, una lesión torácica y la perforación del pulmón izquierdo.

Un total de nueve personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de Huamantla. Dos de ellas se encuentran en estado grave: un hombre de 57 años fue ingresado con fractura de cráneo y se planea su traslado al Estado de México. Asimismo, un ciudadano estadounidense de 24 años residente en Puebla resultó herido por una cornada. El estado de los demás heridos se reporta como estable. Además, un perro también resultó herido por un toro durante el encierro.

Respuesta de las autoridades y servicios médicos

El secretario de Salud del estado, Rigoberto Zamudio Meneses, calificó este suceso como una de las guardias médicas más complejas de los últimos años. Afirmó que la primera atención médica de urgencia se brindó apenas un minuto y medio después de que los toros fueran soltados.

La administración local reconoció que el número de participantes y ciertas violaciones a las normas de seguridad superaron la capacidad de control de los organizadores. El informe de la alcaldía señala:

«El número de participantes y el incumplimiento de algunas reglas superaron las capacidades de control».

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