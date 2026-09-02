Nursulton Ruziboev hace una declaración abierta antes de su gran pelea del 5 de septiembre

Nuestro compatriota, que subirá al octágono en el próximo prestigioso torneo de la UFC que se celebrará el 5 de septiembre en París, Francia, Nursulton Ruziboev habló por primera vez en detalle sobre los pormenores de su enfrentamiento contra la estrella británica Michael «Venom» Page. El uzbeko luchador habló abiertamente sobre cómo se organizó este combate, el estilo inusual del rival y una interesante coincidencia ocurrida hace un año.

«Mi petición a la UFC no quedó sin respuesta»

Ruziboev señaló que, inmediatamente después de terminar su última pelea, exigió a la dirección de la liga la oportunidad de enfrentarse a los mejores luchadores del ranking:

«Es cierto, después de mi última pelea pedí un rival del top 15. La UFC me dio inmediatamente a Michael Page. Estoy muy feliz por ello. Si Dios quiere, el sábado intentaré mostrar a los aficionados una pelea hermosa y significativa».

«Seguimiento desde Bellator: el estilo incómodo de Page»

Nursulton no ve al luchador británico como un simple rival más. Destacó que lleva muchos años siguiendo la carrera de Page con atención:

Movilidad y guardia inusual: «Veo las peleas de Michael Page desde hace tiempo, desde sus tiempos en Bellator. No se queda quieto, está en constante movimiento. Tiene una guardia muy incómoda», admite Ruziboev.

Preparación especial: Se han trabajado tácticas específicas en el campo de entrenamiento para contrarrestar la capacidad del británico para gestionar la distancia y golpear desde ángulos inesperados.

Una conversación de hace un año y una predicción cumplida

El luchador recordó que este enfrentamiento no ocurrió por casualidad y que este tema se trató en los medios locales hace exactamente un año:

«Si no me equivoco, hace un año, en Uzbekistán, un bloguero me preguntó sobre la posibilidad de pelear contra Michael Page. Se comentó que «si esta pelea ocurriera, sería un enfrentamiento genial». En aquel entonces, yo mismo mostré interés respondiendo: «Sí, me interesa». Y aquí estamos, un año después, la UFC ha puesto a este rival en mi camino. Me he preparado a conciencia para ello».

Mensaje a los fans y promesa de victoria

Para concluir, Nursulton se dirigió a todos sus compatriotas y aficionados a las MMA, invitándoles a unirse alrededor del octágono el sábado por la noche:

«Si Dios quiere, mi pelea será el 5 de septiembre. Miren, sigan y apóyenme. Daré todo lo que tengo para hacerles felices con una gran victoria».

Una victoria en este combate llevará a Ruziboev directamente al top 15 de la categoría de peso wélter y lo acercará a la carrera por el título.

¿Creen que Nursulton Ruziboev podrá neutralizar los movimientos inusuales de Michael Page en el suelo, o la pelea llegará hasta el final y será decidida por los jueces? ¡Dejen sus pronósticos en los comentarios!