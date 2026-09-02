Dos sabotajes importantes en un día en la energía alemana: centrales eléctricas detenidas

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Dos sabotajes importantes en un día en la energía alemana: centrales eléctricas detenidas

El sistema de seguridad energética alemán sufrió un duro golpe debido a dos actos de sabotaje dirigidos, perpetrados simultáneamente en regiones opuestas del país. Las acciones llevadas a cabo por desconocidos provocaron la parada de dos grandes centrales eléctricas de carbón. Como resultado, se produjo una escasez de electricidad breve pero intensa en el país, lo que elevó el precio del desequilibrio hasta los 5.000 euros por MWh.

Ataques en Renania y Alemania del Este: ¿Cómo fueron detenidas las empresas?

Según la información proporcionada por Bloomberg, los incidentes parecen ser sabotajes cuidadosamente planificados:

  • Sabotaje en el Oeste: El incidente más grande de Alemania ocurrió en la región de Renania, centro industrial del país. Desconocidos lanzaron deliberadamente cables sobre una línea eléctrica aérea, provocando un cortocircuito. Como resultado, cinco bloques energéticos de una central de carbón perteneciente a RWE, con una capacidad total de 4,2 GW, se desconectaron automáticamente de la red. El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, condenó enérgicamente la situación: «Es intencional. Quien comete tal acto está atacando directamente a nuestro Estado».

  • Explosiones en el Este: La misma mañana, en el este de Alemania, desconocidos dañaron varias líneas de alta tensión utilizando artefactos explosivos caseros. Como consecuencia, el funcionamiento de la central de carbón LEAG en Jänschwalde se vio temporalmente interrumpido.

Las autoridades alemanas están investigando los vínculos entre estos dos eventos. Actualmente, la investigación examina las pistas de sabotaje por parte de Estados extranjeros, actividades de organizaciones extremistas de izquierda y terrorismo.

Acusaciones de Berlín y respuesta de Putin: «Una máscara para una crisis interna»

Los funcionarios de Berlín se abstienen por ahora de hacer acusaciones directas, aunque anteriormente habían culpado a Moscú sin pruebas cuando se detectaron drones cerca de aviones de carga con armas en el aeropuerto de Leipzig.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reaccionó a las emergencias energéticas en Alemania y a las acusaciones antirrusas durante una conferencia de prensa en Biskek:

«Creo que tales acciones de las autoridades alemanas están relacionadas, ante todo, con la situación política interna del país. La posición política del canciller es muy compleja, ha perdido la confianza de sus ciudadanos. La razón es que, en lugar de defender los intereses nacionales, los está vendiendo: hay errores evidentes en la economía, las empresas están cerrando, se están eliminando puestos de trabajo y el nivel de vida está cayendo. Para justificar estos problemas, solo queda la máscara de la lucha contra una 'Rusia agresiva'».

Putin también recordó que Rusia fue acusada en su momento de la explosión de los gasoductos Nord Stream, añadiendo que es lógicamente evidente que una parte interesada en vender gas a Europa no haría estallar sus propias infraestructuras.

En Alemania, la mayor economía europea, estos sabotajes contra infraestructuras críticas demuestran cuán debilitadas se han vuelto la industria y la seguridad energética del país.

¿Quién cree que está detrás de estos actos de sabotaje en el sistema energético alemán: rivales geopolíticos externos o grupos extremistas descontentos con la política de energía verde del país? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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