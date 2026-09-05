El Athletic Bilbao y el Atlético de Madrid se enfrentan en la 4ª jornada de La Liga

En el marco de la 4ª jornada de La Liga española, se celebrará un choque central que mantendrá a millones de aficionados al fútbol pegados a sus pantallas. En el majestuoso estadio de San Mamés, la fortaleza inexpugnable del País Vasco, el Athletic Bilbao recibe al Atlético de Madrid. Este duelo, que comenzará a las 19:15, promete ser el evento más candente de la jornada, no solo por los tres puntos en juego, sino por el choque de caracteres, la táctica intransigente y el enfrentamiento de estrellas.

La prueba en la fortaleza de San Mamés: El bastión defensivo de los hermanos Williams y Laporte

Aunque los anfitriones solo han sumado 3 puntos en las tres primeras jornadas, situándose en el puesto 13, despliegan a sus fuerzas principales capaces de derrotar a cualquier grande en su propio campo:

Línea de portería y defensa: El portero número uno de la selección española, Unai Simón, custodia la portería, mientras que en el centro de la defensa regresa el experimentado Aymeric Laporte junto a Yeray Álvarez, con Jesús Areso y Yuri Berchiche en las bandas;

El bloque central: El mediocampo está confiado a Iñigo Ruiz, Beñat Prados y al creativo mediapunta Oihan Sancet;

Velocidad fulgurante en las bandas: En la línea de ataque, el campeón de Europa Nico Williams, el capitán y líder Iñaki Williams y el joven talento Roberto Navarro pondrán a prueba la solidez de los defensores rivales.

El ejército renovado de Diego Simeone: Lookman, Lee Kang-in y Grimaldo desde el inicio

Con 7 puntos sumados en las primeras jornadas y ocupando el 4º puesto, el equipo de Diego Simeone llega a Bilbao con una plantilla seriamente renovada y extremadamente ofensiva:

Portero y bastión sólido: Jan Oblak, uno de los porteros más fiables del mundo, custodia la meta, con Marc Pubill y David Hancko en la defensa central. En las bandas, el incansable Marcos Llorente y el maestro del flanco izquierdo Alejandro Grimaldo estarán en acción;

Disciplina de hierro en el mediocampo: En el centro, Giuliano Simeone, el talentoso Pablo Barrios, el pivote danés Morten Hjulmand y el organizador Álex Baena serán los encargados de controlar el balón;

La nueva amenaza ofensiva: El trío de ataque madrileño, formado por uno de los extremos más peligrosos del planeta, Ademola Lookman, y el talentoso coreano Lee Kang-in, será responsable de crear situaciones de peligro en el área rival.

Situación en la tabla: ¿Carrera de líderes o sorpresa vasca?

Este partido intensificará sin duda la lucha en la parte alta de La Liga:

El plan de los 10 puntos del Atlético: Si los madrileños ganan, alcanzarán los 10 puntos y reforzarán su candidatura para luchar por el liderato del campeonato;

La oportunidad del Athletic para salir de la crisis: Para los anfitriones, escalar más allá del puesto 13 y frenar a uno de los favoritos del torneo ante su afición es una misión impostergable.

¿Quién crees que se llevará la victoria en el intenso ambiente de San Mamés? ¿El Athletic liderado por Laporte y los hermanos Williams, o el Atlético de Simeone reforzado con Lookman y Lee Kang-in? ¿Qué estrella decidirá el destino del partido? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!