Kirill Budanov revela los consejos dados a Zelenski sobre el Donbás

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Kirill Budanov revela los consejos dados a Zelenski sobre el Donbás

El jefe de la inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, en una declaración a la prestigiosa publicación The New York Times , reveló detalles de las negociaciones entre bastidores entre Kiev y Moscú. Según él, recomendó al presidente Volodímir Zelenski rechazar firmemente cualquier acuerdo que permita a Moscú izar su bandera en territorios que no están bajo control del ejército ruso. También se informó que las conversaciones podrían reanudarse en los próximos días, pero no se espera un alto el fuego en el frente hasta la primavera de 2027.

Postura firme sobre el Donbás: «No se permitirá la bandera rusa»

Kirill Budanov aclaró los límites de principios de Ucrania en cuestiones territoriales:

  • No se reconocen las pérdidas territoriales: El funcionario subrayó que está dispuesto a cualquier paso diplomático que conduzca al fin de la guerra, pero que nunca aceptará la pérdida oficial de tierras;

  • Consejo estricto dado a Zelenski: Budanov aconsejó al líder ucraniano no firmar ningún documento que permita que la bandera rusa ondee en zonas que no han pasado a control ruso en el campo de batalla;

  • Estatus de las cuatro ciudades restantes: En los documentos de negociación, las zonas del Donbás que permanecen bajo control ucraniano se describen como «cuatro ciudades de tamaño medio parcialmente destruidas y vastas tierras agrícolas».

Diálogo secreto en Abu Dabi: 2 cuestiones clave de 20 puntos

The New York Times reveló los puntos importantes de los acuerdos secretos negociados bajo mediación estadounidense:

  • Reducción de 20 a 2 puntos: En las negociaciones celebradas a principios de 2026 en Abu Dabi, bajo mediación estadounidense, el proyecto de acuerdo global inicial de 20 puntos se redujo a dos nudos principales;

  • Destino de la central nuclear de Zaporiyia y el Donbás: Actualmente, solo quedan dos temas decisivos en la agenda: el estatus de la central nuclear de Zaporiyia y el futuro de las tierras del Donbás bajo control ucraniano;

  • Propuestas de gestión de emergencia: En las discusiones se sugirieron mecanismos inusuales para gestionar estas zonas, incluida la transferencia del control a empresas militares privadas (SMP), la creación de un «Consejo de Paz» especial con apoyo de EE. UU. o la implementación de una administración civil conjunta.

Perspectivas de negociación: no habrá alto el fuego hasta la primavera de 2027

A pesar de la creciente actividad diplomática, la probabilidad de un fin de la guerra a corto plazo se considera muy baja:

  • Se espera la reanudación de las conversaciones: Kirill Budanov declaró que los contactos entre las partes podrían reanudarse este mismo mes;

  • Plazo de la primavera de 2027: Sin embargo, la reanudación de las negociaciones no significa un alto el fuego rápido en el frente. Budanov dejó claro que no cree en un acuerdo de alto el fuego en el campo de batalla antes de la primavera de 2027;

  • Lucha a largo plazo: Esta declaración muestra claramente que aún existen obstáculos muy complejos frente a los intentos de Washington de congelar el conflicto de inmediato.

¿Cree que el «Consejo de Paz» o el control por estructuras privadas contemplado para el Donbás y la central de Zaporiyia pueden poner fin al conflicto? ¿Es realista la estimación de Kirill Budanov de que no se espera un alto el fuego hasta la primavera de 2027? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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