Trump habla abiertamente sobre el conflicto militar con Irán y el control del Estrecho de Ormuz

El presidente de EE. UU. Donald Trump durante un diálogo con periodistas en la Casa Blanca, calificó la confrontación militar directa entre Washington y Teherán como una «insignificancia» (insignificancia) para los Estados Unidos. Ante esta impactante declaración, Trump subrayó que ya no tiene interés en negociar un alto el fuego con el liderazgo iraní, ya que EE. UU. tiene el control casi total del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave, y la economía de su rival está en profunda crisis.

«No es una guerra, es un conflicto militar menor»: la valoración de Vance y Trump

El líder de la Casa Blanca comentó la posición oficial de Washington sobre la situación de la siguiente manera:

La cautela del vicepresidente: Anteriormente, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance había declarado abiertamente que no calificaría los eventos militares en curso como una «guerra» en toda regla;

La respuesta tajante de Trump: Ante la pregunta de los periodistas sobre cómo llamar a este enfrentamiento, Trump respondió: «Lo llamo una disputa militar, porque para nosotros es solo una insignificancia», respondió (el clip fue transmitido por el canal C-SPAN);

Ausencia de voluntad de acuerdo: El presidente añadió que no siente la necesidad de entablar diálogos diplomáticos para detener las hostilidades con Teherán, ya que el equilibrio de fuerzas actual satisface plenamente a la Casa Blanca.

Control del Estrecho de Ormuz y el colapso de la economía iraní

Trump reveló los factores estratégicos clave que han consolidado la superioridad militar:

La puerta del petróleo mundial bajo control: Según el presidente, la marina estadounidense ha tomado el control «casi total» del Estrecho de Ormuz, la arteria más importante para el transporte de petróleo en el planeta;

Colapso total de la economía: Debido a las sanciones devastadoras y la confrontación, el sistema financiero iraní atraviesa una fase de «colapso total»;

La amenaza de «borrar del mapa»: El 31 de agosto, después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtiera a Washington que «se arrepentirán de sus nuevos ataques», Trump amenazó abiertamente con «borrar a Irán del mapa como Estado».

Combates iniciados en febrero y la tregua fallida de junio

La crisis militar entre ambos países ha pasado por varias etapas en poco tiempo:

El inicio de la guerra: Los enfrentamientos armados activos entre EE. UU. e Irán comenzaron en febrero de este año;

Acuerdo roto: Aunque las partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en junio, apenas unas semanas después las hostilidades volvieron a estallar;

Estrategia de presión a largo plazo: La declaración de Trump muestra que Washington ya no apuesta por la mesa de negociaciones, sino por una estrategia para agotar económica y militarmente a Teherán.

¿En su opinión, Donald Trump al calificar el conflicto con Irán como una «insignificancia», ¿significa la superioridad absoluta de Estados Unidos o es el preludio de una explosión más peligrosa en Oriente Medio? ¿Cómo afectará el control estadounidense del Estrecho de Ormuz a los precios del petróleo y al mercado mundial? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!