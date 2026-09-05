El entrenador del FC Barcelona habla sobre la derrota del Real Madrid ante el Betis

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El entrenador del FC Barcelona habla sobre la derrota del Real Madrid ante el Betis

La carrera por el título en La Liga se calienta con giros inesperados. El Real Madrid perdió puntos cruciales tras caer 0-1 en un intenso duelo fuera de casa contra el Betis. Ante este tropiezo del eterno rival, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, comentó en rueda de prensa el desempeño de los madrileños y destacó los objetivos principales de su equipo. Barca Universal publicó las palabras del técnico alemán.

Golpe duro en el campo del Betis: el destino decidido en el minuto 81

Los madrileños se quedaron sin puntos a pesar de todos sus intentos en un complejo partido en Sevilla:

  • Una derrota dolorosa fuera de casa: En la 3ª jornada del campeonato español, los «merengues» visitaron al Betis y fueron incapaces de romper la defensa rival;

  • El único gol en el minuto 81: El destino del partido se decidió cerca del final: el gol marcado por los jugadores del Betis en el minuto 81 asestó al gigante madrileño su primer golpe doloroso de la temporada;

  • Ataques en vano: Aunque el Real creó varias ocasiones claras para abrir el marcador, la actuación heroica del portero y los defensas rivales les impidió anotar.

La confesión serena de Flick: «Solo nos centramos en nosotros mismos»

El entrenador del FC Barcelona evaluó con objetividad el tropiezo del rival y aclaró el enfoque de los catalanes:

  • Respeto por la calidad del rival: El técnico alemán reconoció los esfuerzos del Real: «El Real jugó bien y creó muchas oportunidades para ganar», señaló Flick;

  • Compromiso con su labor: Al mismo tiempo, el entrenador recordó que no deben distraerse con los resultados ajenos: «Pero lo más importante para nosotros es centrarnos en nosotros mismos y en nuestro juego»;

  • El principio de no caer en la euforia: Flick exige mantener la calma dentro del equipo y consolidar el liderato en La Liga sin emociones innecesarias.

Intriga en la tabla de clasificación: El FC Barcelona tiene una ventaja importante

Los resultados de esta jornada han intensificado la lucha en la parte alta de La Liga:

  • Empate a puntos — 9:9: Actualmente, el Real tiene 9 puntos y ocupa el segundo lugar por diferencia de goles;

  • Un líder con un partido pendiente: El FC Barcelona también suma 9 puntos y lidera la tabla, pero los catalanes han disputado un partido menos que su rival;

  • Oportunidad de ampliar la diferencia: Si los pupilos de Flick ganan su partido pendiente, podrían distanciarse a 3 puntos de los madrileños y establecerse en solitario en la cima desde el inicio de la temporada.

¿Creen que la derrota del Real ante el Betis es solo un tropiezo accidental o están apareciendo problemas tácticos más profundos en su juego? ¿Podrá el FC Barcelona de Hansi Flick aprovechar su partido pendiente para ampliar la ventaja? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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