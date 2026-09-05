Redadas que sacuden a la élite: El NABU investiga al Fiscal General y a su adjunta

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Redadas que sacuden a la élite: El NABU investiga al Fiscal General y a su adjunta

Un escándalo de corrupción sin precedentes está sacudiendo las altas esferas del poder y el sistema judicial en Ucrania. Según «Ukrainska Pravda», la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) están realizando registros urgentes e investigaciones exhaustivas contra el Fiscal General de Ucrania, Ruslan Kravchenko, su adjunta Mariya Vdovichenko y el jefe de la administración militar de la región de Odesa, Oleg Kiper.

El alto mando en el punto de mira: ¿Quiénes están siendo registrados?

La operación excepcional de los organismos anticorrupción ha afectado simultáneamente a varias figuras influyentes del país:

  • El Fiscal General y el jefe de la región de Odesa: Fuentes señalan que agentes de la NABU y la SAP están registrando las residencias y oficinas del Fiscal General Ruslan Kravchenko, su primera adjunta Mariya Vdovichenko y el jefe de la región de Odesa, Oleg Kiper;

  • Desmentido rápido de la Fiscalía General: Según el medio «Strana», el servicio de prensa de la Fiscalía General desmintió de inmediato los informes sobre registros a la dirección, afirmando que no se realizaron acciones en los domicilios personales de Kravchenko;

  • Acciones de investigación en la oficina de Zelensky: El diputado de la Rada, Aleksey Goncharenko, informó que los investigadores de la NABU no se limitaron a la Fiscalía y también realizaron actos procesales en la oficina del presidente Volodymyr Zelensky. Detenido el jefe del departamento cibernético por «patrocinar» centros de llamadas fraudulentos

Detrás de esta gran operación subyace la protección de una red ilegal que ha estafado a miles de personas:

El arresto de Sergey Krapiva:

  • En el marco de los registros, el jefe del departamento cibernético de la Fiscalía General (quien también se desempeñaba como jefe adjunto del departamento internacional), Sergey Krapiva, fue detenido oficialmente; Acusación de encubrir el «negocio negro»:

  • Según la investigación, altos funcionarios de la fiscalía son sospechosos de crear un sistema de «patrocinio» (krishevaniye) para proteger a centros de llamadas fraudulentos dedicados al robo de datos bancarios y personales; Escala transnacional:

  • Se dice que estos falsos centros de llamadas han estafado millones de fondos no solo dentro de Ucrania, sino también a ciudadanos de otros países. Confrontación abierta en los niveles del poder

Este suceso ha llevado la crisis interna del sistema de seguridad ucraniano a una nueva etapa:

La determinación de los órganos independientes:

  • El hecho de que la NABU y la SAP tomen medidas tan directas contra el Fiscal General en ejercicio y el jefe de una región fronteriza clave demuestra que ya no hay límites en la lucha contra la corrupción; Exigencias occidentales y consecuencias políticas:

  • En un momento en que los socios internacionales exigen una lucha intransigente contra la corrupción, se espera que este sonado caso criminal provoque dimisiones y cambios de personal significativos. ¿Cree que estas redadas buscan erradicar la corrupción o son una lucha de poder entre grupos políticos? ¿Cómo afecta esto a la reputación del Estado ante la ayuda internacional? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

Sizningcha, Ukraina Bosh prokuraturasi va viloyat rahbariyati ustidan boshlangan ushbu keskin reydlar haqiqiy korrupsiyani ildizi bilan yo‘qotishga qaratilganmi yoki siyosiy guruhlarning navbatdagi ta’sir kurashimi? Xalqaro yordamlar fonida bunday mojarolar davlat obro‘siga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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