Más de 11 000 piercings: ¿cómo estableció Elaine Davidson un récord?

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Más de 11 000 piercings: ¿cómo estableció Elaine Davidson un récord?

La escocesa Elaine Davidson ha atraído la atención mundial por su apariencia y estilo único. Estableció un récord inusual al colocarse más de 11 000 piercings y diversos adornos metálicos en su cuerpo.

Los innumerables adornos en su cuerpo han hecho que Elaine sea reconocida como la persona con más piercings del mundo. Esta cifra ha llevado a que su nombre sea vinculado con los Récords Guinness.

La apariencia colorida y radicalmente distinta de Elaine despierta asombro en muchos. Su récord ha sido mencionado durante años como uno de los más inusuales.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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