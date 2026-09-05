EE. UU. vende bombas de precisión por 5 mil millones de dólares a Arabia Saudita

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EE. UU. vende bombas de precisión por 5 mil millones de dólares a Arabia Saudita

El Departamento de Estado de EE. UU. ha aprobado oficialmente un importante contrato para suministrar a Arabia Saudita bombas aéreas de precisión de largo alcance JDAM-ER y equipos militares modernos asociados. Según la información publicada en el sitio web del departamento, este enorme paquete militar, valorado en unos 5 mil millones de dólares, tiene como objetivo fortalecer el equilibrio de poder en Oriente Medio y elevar las capacidades de ataque aéreo de Riad a un nivel sin precedentes.

Más de 10 000 bombas aéreas: detalles del pedido de Riad

Formulado a petición del Reino de Arabia Saudita, este paquete militar impresiona a los expertos por su escala:

  • Contrato estratégico de 5 mil millones de dólares: El departamento de política exterior de EE. UU. aprobó oficialmente la decisión de vender a Riad los armamentos aéreos y módulos de guía más avanzados;

  • 5 004 bombas aéreas de 227 kilogramos: Casi la mitad del arsenal encargado consiste en municiones de precisión con un peso de 227 kg;

  • 5 000 bombas pesadas de 907 kilogramos: Asimismo, se entregarán 5 000 bombas pesadas de 907 kg, diseñadas para destruir fortificaciones enemigas y búnkeres subterráneos, junto con sus kits de guía;

  • Suministro militar adicional: Como parte del contrato, también se proporcionarán logística, apoyo técnico y sistemas de adaptación para aviones de combate.

El poder temible del sistema JDAM-ER: de la bomba convencional al «arma inteligente»

La tecnología JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) es una de las herramientas más peligrosas de la guerra aérea moderna:

  • Sistema de guía «inteligente»: Este kit convierte bombas convencionales de caída libre en armas de ataque guiadas de alta precisión con sistemas de navegación GPS e inercial;

  • Vuelo de largo alcance (ER): Gracias a las alas plegables instaladas en la bomba, esta puede planear más de 70-80 kilómetros tras ser lanzada. Esto permite a los aviones saudíes atacar sin entrar en la zona de defensa aérea del adversario;

  • Impacto de las tensiones en Oriente Medio: Mientras persisten la confrontación con Irán y la amenaza de los hutíes en el Mar Rojo, Arabia Saudita está equipando a su aviación militar con el arsenal más potente de la región.

¿Cree que la compra de bombas de precisión estadounidenses por 5 mil millones de dólares por parte de Arabia Saudita servirá para mantener la estabilidad y seguridad en Oriente Medio, o alimentará una nueva carrera armamentista en la región? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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